People-News

«Bennifer»-Party: Jennifer Lopez feierte in drei verschiedenen Hochzeitskleidern

Drei traumhafte Kleider in nur einer Nacht: Jennifer Lopez hat erstmals nach ihrer Hochzeitssause mit Ben Affleck die Details zu ihren Roben preisgegeben.

Ein Artikel von

Jennifer Lopez und Ben Affleck haben sich am vergangenen Wochenende bei einem rauschenden Hochzeitsfest im US-Bundesstaat Georgia das Ja-Wort gegeben. Nun lässt die Sängerin ihre Fans an ihrer Traumhochzeit teilhaben. Die 53-Jährige hat Details und erste Bilder ihrer Hochzeitslooks enthüllt: Sie trug nicht nur eine, sondern drei atemberaubende Roben von Ralph Lauren an dem besonderen Tag.

Die Bilder, die Lopez in ihrem mit ihren Fans teilte, zeigen sie in allen drei Looks. Auch Skizzen der Roben enthüllte sie, sowie eine Nahaufnahme von ihrem Gesicht, umhüllt von einem Schleier. «Die Kleider waren träumerisch», schrieb Lopez dazu.

Es sind die ersten offiziellen Bilder von der Hochzeit – und es sollen auch nicht die letzten Aufnahmen sein. «Ich werde sehr bald ein paar weitere Bilder und köstliche Details über unseren grossen Tag teilen», schrieb Lopez weiter. Zuvor waren nur Paparazziaufnahmen verbreitet worden, die sie unter anderem mit einer meterlangen Schleppe zeigten.

Rüschen aus 1000 Taschentüchern und 500 Meter Stoff

Auf den Fotos ist nun zu sehen: Bei der Zeremonie erschien Lopez in einem in Italien massgeschneiderten weissen Brautkleid vor dem Altar. Für den ersten Look seien 1000 Taschentücher und 500 Meter Stoff zu Rüschen geschnitten und von Hand an dem Kleid befestigt worden, teilte der Designer Ralph Lauren mit. Daraus sei der voluminöser Rock mit langer Schleppe kreiert worden. Das Kleid hat einen Rollkragen und einen tiefen Ausschnitt im Rücken. Der als «romantisch» beschriebene Look sei zusätzlich mit einem langen Schleier kombiniert worden.

Für den Empfang nach der Zeremonie schlüpfte Lopez in ein elegantes und eng anliegendes Kleid, das mit Tausenden Perlenschnüren geschmückt war. Dreissig Personen hätten 700 Stunden damit verbracht, das Kleidungsstück mit kleinen Falten aus Seidentüll, winzigen Perlenverzierungen und Swarovski-Kristallen zu besticken, hiess es vonseiten des Designers.

Zuletzt wechselte die Sängerin in ein Kleid im Meerjungfrauen-Stil mit weitem Rock und tiefen Ausschnitt, der mit Swarovski-Kristallen verziert war. Dazu trug sie einen Schleier im Kapuzen-Look.

Zuvor gab es schon eine Blitzzeremonie in Las Vegas

Für die 53-jährige Sängerin ist es die vierte Ehe, für den 50-jährigen Hollywoodstar die zweite. Lopez war zuvor unter anderem mit dem Sänger Marc Anthony verheiratet, mit dem sie die Zwillinge Max und Emme hat. Affleck war mit der Schauspielerin Jennifer Garner verheiratet, gemeinsam haben sie drei Kinder: Violet, Seraphina und Samuel.

Lopez und Affleck hatten im April ihre Verlobung verkündet und sich bereits Mitte Juli bei einer Blitzzeremonie in der Glitzermetropole Las Vegas trauen lassen. Berichte über das Wiederaufleben ihrer Romanze hatte zuvor viele Fans begeistert.

Zwischen 2002 und 2004 waren die beiden schon einmal ein Paar. Ihre für 2003 geplante Hochzeit verschoben sie jedoch und gaben schliesslich Anfang 2004 ihre Trennung bekannt. Ihre «zweite Chance» mit Affleck bezeichnete Lopez Anfang des Jahres als «wunderschöne Liebesgeschichte».

Quellen

((t-online,aj ))