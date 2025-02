Gerüchten zufolge sollte Luna Schweiger, Tochter des Filmstars Til Schweiger, 2025 für RTL im TV nach einem Partner suchen. Bild: DPA

People-News

Til Schweigers Tochter wird doch nicht Bachelorette – aus diesem Grund

Schauspielerin Luna Schweiger wurde schon als neue «Bachelorette» gehandelt. Doch wegen einer Forderung von RTL kam ein Vertrag wohl doch nicht zustande.

Dinah Rachko / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Im vergangenen Jahr hatte die ehemalige «Too Hot to Handle»-Kandidatin Stella Stegmann als «Bachelorette» rote Rosen verteilt. In diesem Jahr war ein noch bekannterer Name im Zusammenhang mit der Datingshow im Umlauf. Gerüchten zufolge sollte Luna Schweiger, Tochter des Filmstars Til Schweiger, 2025 für RTL im TV nach einem Partner suchen. Das hat sich aber offenbar zerschlagen.

Die Produktionsfirma Warner Bros, die «Die Bachelorette» für RTL produziert, soll einem «Bild»-Bericht zufolge an der 28-jährigen Schauspielerin interessiert gewesen sein. Letztere bestätigt der Zeitung jetzt: «Was stimmt, ist, dass ich tatsächlich einen Termin mit der Produktion vom Sender RTL hatte.»

«Am Ende wollten sie aber ein Führungszeugnis von mir», erzählt Schweiger, die darüber verwundert gewesen sei. «Das meiste steht ja eh leider in der Presse. Mein Führungszeugnis ist clean. Ich werde keinen Mann entführen, nur vielleicht verführen», scherzt sie. Eine RTL-Sprecherin erklärte auf Nachfrage lediglich, dass der Sender keine Spekulationen kommentiert.

«Herz am rechten Fleck»

Laut «Bild» suchte Luna Schweiger ihr zuständiges Amtsgericht nicht auf, um sich ein Führungszeugnis ausstellen zu lassen und sich damit bescheinigen zu lassen, nicht vorbestraft zu sein. Schon Anfang Februar hatte sie der Zeitung erklärt: «Aktuell laufen keine Dreharbeiten mit RTL, an denen ich beteiligt bin.»

Nun überlegt Schweiger, «eine eigene Dating-Show zu machen». Grund dafür ist, dass viele enttäuscht darauf reagiert hätten, dass sie doch nicht die «Bachelorette» wird. Ihr Traummann müsse Humor mitbringen und «mich zum Lachen bringen können, sein Herz muss am rechten Fleck sein, er muss Manieren haben und gerne Sport machen». Zudem sei von Vorteil, wenn er Kochen und Zaubertricks aufführen kann.