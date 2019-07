Leben

People-News

Sophia Thomalla postet dieses Bild auf Instagram – Fans sind schockiert



People-News

Sophia Thomalla postet dieses Bild auf Instagram – ihre Fans sind schockiert

Derzeit geniesst Sophia Thomalla die Sonne in Portugal. Auf Instagram teilt sie den einen oder anderen Urlaubs-Schnappschuss. Ein Foto kommt bei vielen Fans nicht gut an, bei anderen umso besser.

Ein Artikel von

Mit geschlossenen Augen liegt Sophia Thomalla in einem roten Bikini am Pool. Ihr rechtes Bein winkelt sie leicht an. Aufgrund der Pose sind ihre Rippen im Brustkorbbereich deutlich zu sehen. Auf Instagram postet sie das Urlaubsbild mit dem Hashtag «Outfit of the day». Innerhalb kürzester Zeit befinden sich unter dem Foto über 600 Kommentare. Die Fans machen sich offenbar Sorgen.

Ein Follower meint: «Iss was, Kind, würde ich jetzt zu meiner Tochter sagen.» Ein anderer Abonnent schreibt: «Du bist wirklich wunderschön, aber etwas zu dünn. Pass auf dich auf.» Und auch die Botschaft des Bildes scheint dem einen oder anderen Nutzer unklar zu sein: «Was will uns die Künstlerin damit sagen? Dass unnatürlich verrenkt an einem Pool zu liegen, cool ist?»

«Die Kommentare hier sind sowas von peinlich»

Doch es gibt auch viele, die nicht verstehen, warum die Moderatorin wegen des Postings angegriffen wird: «Dass sich Menschen über andere Figuren immer aufregen müssen: Ist man schlank, ist es nicht okay. Hat man mehr auf den Rippen, heisst es, man ist zu fett. Wenn man verfolgt, wie Sophia ist und sich gibt, wird man wissen, dass sie das macht, was sie für richtig hält. Sie muss sich wohlfühlen, wie jeder andere Mensch auch.» Ein weiterer Fan bestärkt Sophia Thomalla und ergänzt: «Die Kommentare hier sind sowas von peinlich. Leben und leben lassen.»

Die 29-Jährige hat sich bisher nicht zu den Anfeindungen geäussert und ein weiteres Bild aus dem Urlaub mit ihren Fans geteilt. Zusammen mit Mutter Simone Thomalla und deren Freund Silvio Heinevetter verbringt sie noch weitere Urlaubstage im Süden. Ihr Freund Loris Karius ist übrigens nicht mit dabei. Erst kürzlich feierte sie mit ihm ihren ersten Paar-Auftritt auf dem roten Teppich.

(iger/t-online.de)

Abonniere unseren Newsletter