Nach einem sechswöchigen Verleumdungsprozess, in dem sich die Ex-Eheleute häusliche Gewalt vorwarfen, hatte sich die Jury Anfang Juni grösstenteils auf die Seite von Depp gestellt - aber auch Heard in einigen Punkten recht gegeben. Wegen Verleumdung muss sie Depp über zehn Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Depp schuldet ihr nach Entscheidung der Jury zwei Millionen Dollar für Aussagen seines Ex-Anwalts, die Heards Ruf geschädigt haben sollen.

Azcarate befand dagegen, dass der Juror alle Auflagen erfüllt habe und vor Prozessbeginn von beiden Seiten bestätigt worden sei. Es gäbe keine Hinweise auf Betrug oder Rechtsverletzung, schrieb die Richterin in ihrer Begründung. Das Branchen-Portal «Deadline.com» stellte die Gerichtsdokumente am Mittwoch ins Netz.

US-Schauspielerin Amber Heard (36) ist mit ihrem Antrag auf eine Aufhebung des Urteils in dem Verleumdungsprozess mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp gescheitert. Richterin Penney Azcarate vom Gericht des Bezirks Fairfax im US-Bundesstaat Virginia lehnte es am Mittwoch ab, das Urteil und die damit verbundenen Schadenersatzforderungen zu verwerfen. Heards Anwälte hatten dies mit Blick auf mögliche Verfahrensfehler beantragt.

Der direkte Zug zum grossartigen Panorama 🎒⛰️🥾

Der Interregio IR13 fährt entlang von Bodensee und Rhein bis hinunter nach Chur. Er zeigt dabei die Vielfalt der voralpinen Landschaft und ist zugleich Ausgangspunkt für attraktive Ausflugsziele im Sarganserland.

Ob in Maestrani's Chocolarium nach Flawil, in den Greifvogelpark nach Buchs oder ins Fashion Outlet nach Landquart, ob zum multimedialen Erlebnis Light Ragaz in die Taminaschlucht bei Bad Ragaz, nach Sargans ins Gonzen-Bergwerk mit dem 90 Kilometer langen Stollen unter Tage oder doch lieber nach St.Gallen in die Stiftsbibliothek, wo man der Vergangenheit und Schepenese, einer ägyptischen Mumie, ins Auge blicken kann: Der Interregio IR13 ist nicht nur eine bequeme und landschaftlich schöne Verbindung zwischen Wil und Chur. Er ist auch der ideale Reisebegleiter für die zahlreichen Ausflugsmöglichkeiten entlang der Strecke. Aussichtsreiche Wandertouren, wie die zwei nachfolgend beschriebenen, sind natürlich auch darunter.