Das Album des Rockduos wird am Freitag, 15. Juli, veröffentlicht. Fast einen Monat nach der Medienschlacht, die fast vier Jahre lang zwischen den Ex-Partnern Johnny Depp und Amber Heard tobte. (mndl)

Bisher wurden weder der Titel noch der Text des Liedes offiziell bekannt gegeben. Am Sonntag berichtete die Sunday Times , dass sie vorab Zugang zu dem Album erhalten hatte. Laut britischen Medien findet sich folgendes Zitat im Song:

Der Streit zwischen Johnny Depp und Amber Heard ist noch nicht zu Ende. Laut dem Guardian soll der amerikanische Schauspieler kürzlich ein Lied geschrieben haben, in dem er seine Erfahrungen mit dem erbitterten und viel beachteten Verleumdungsprozess, den er Anfang Juni gegen seine Ex-Frau gewann , verarbeitet.

«Du sitzt da wie eine Hündin»: So spricht Johnny Depp in seinen Songs über Amber Heard

Johnny Depp verarbeitet den Prozess gegen Amber Heard in seinen Songs. Das sagt er über die US-Schauspielerin.

Bild: keystone

