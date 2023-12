Gleich zwei Bachelors gehen in Deutschland nächstes Jahr auf die Suche nach ihrer grossen Liebe.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Schweizer EM-Basis in Stuttgart +++ Leader Arsenal siegt in der 97. Minute

Russische Trolle legen Habeck herein +++ Selenskyj an Online-G7-Treffen erwartet

Unglücklicher Malen will Dortmund verlassen +++ De Gea bei Premier-League-Klub im Gespräch

Wie Rechtspopulisten die Ukraine in Geiselhaft nehmen

Der beste Bahnhof Europas ist in der Schweiz – der drittbeste übrigens auch

Picdump 66 – mit sechsundsechzig Picdumps, da fängt das Leben an 🎶

Jetzt kommt das Halbtax Plus für flexibles Reisen – die wichtigsten Punkte

Die Geissens setzten Millionenjacht in Dubai in den Sand

Die Jacht von Robert und Carmen Geiss blieb im Sand stecken. Nun wurde bekannt, dass es sich dabei um eine Luxusjacht handelt.

Nachdem Robert und Carmen Geiss das Formel-1-Rennen in Abu Dhabi besucht hatten, kam es zu einem Zwischenfall auf hoher See. Als die RTLzwei-Darsteller mit ihrer Jacht zurück in den Hafen von Marina einfuhren, steuerte die «Indigo Star 1» unkontrollierbar Richtung Land und blieb im Sand stecken. Auf Instagram machte der 59-Jährige seinem Ärger danach Luft. Ob es sich um Versagen des Kapitäns oder um einen technischen Defekt handelt, müsse noch herausgefunden werden.