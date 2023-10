People-News

Meryl Streep und ihr Ehemann haben sich getrennt

Meryl Streep gibt überraschend die Trennung von ihrem Ehemann bekannt. Der Sprecher der Schauspielerin verrät Details.

Charleen Eckert / t-online

45 Jahre galten Meryl Streep und ihr Ehemann Don Gummer als Traumpaar Hollywoods. Doch nun scheint ihre Liebe endgültig vorbei zu sein. Die 74-Jährige hat überraschend ihre Trennung bekannt gegeben. Sie gehen bereits seit mehreren Jahren getrennte Wege.

Meryl Streep und Don Gummer bei den Oscars 2015. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

«Don Gummer und Meryl Streep sind seit mehr als sechs Jahren getrennt, und obwohl sie sich immer umeinander kümmern werden, haben sie sich für ein getrenntes Leben entschieden», erklärte ein Sprecher der Schauspielerin dem US-amerikanischen Medium «Page Six». Fans der Schauspielerin dürften überrascht sein. Erst vor Kurzem soll sie bei einem öffentlichen Event mit ihrem Ehering erschienen sein. Der letzte gemeinsame Auftritt war bei den Oscars 2018.

Die Schauspielerin und der Bildhauer lernten sich 1978 durch ihren Bruder kennen, der die beiden einander vorstellte. Zu dieser Zeit war Gummer ihr eine grosse Stütze, da die Schauspielerin um ihren an Lungenkrebs verstorbenen Freund und Schauspieler John Cazale trauerte.

Meryl Streep und Don Gummer haben vier gemeinsame Kinder im erwachsenen Alter und fünf Enkelkinder. Neben ihrer Farm in Connecticut hatten sie sich ein weitläufiges Loft in Tribeca, New York City, geteilt, ehe sie es im Januar 2020 für 15.8 Millionen US-Dollar verkauften. Streep kaufte dann im Juli 2020 ein Vier-Millionen-Dollar-Haus in Pasadena, Kalifornien.

Der Schauspielerin gelang der Durchbruch durch den Fernsehmehrteiler «Holocaust» und die Kinoproduktion «Kramer gegen Kramer». International feierte die dreifache Oscar-Preisträgerin durch den Film «Der Teufel prägt Prada», in dem sie die Chefredakteurin Miranda Priestly mimte, die ihrer Assistentin das Leben zur Hölle machte.