People-News

Erster öffentlicher Kuss von Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce

Seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass Taylor Swift und Travis Kelce ein Paar sind. Jetzt zeigte die Sängerin ihre Liebe in aller Öffentlichkeit mit einem Kuss.

Agnes Wetzel / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Gerüchte um eine mögliche Liebesbeziehung von Taylor Swift und Travis Kelce hielten sich zuletzt hartnäckig in den Medien, immer mal wieder waren die Sängerin und der NFL-Star vertraut miteinander gesichtet worden. Auf einem Konzert machte die Musikerin den Spekulationen mit einer ziemlich eindeutigen Geste jetzt ein Ende.

Taylor Swift und Travis Kelce küssten sich zum ersten Mal öffentlich und bestätigen damit offenbar endgültig ihre Beziehung. Nach ihrem Konzert in Buenos Aires am 11. November rannte die Sängerin dem NFL-Spieler, der seitlich an der Bühne stand, in die Arme und küsste ihn leidenschaftlich. Das Publikum konnte es nicht fassen – die Zuschauenden jubelten und klatschten begeistert. In den sozialen Netzwerken kursieren zahlreiche Videos dieses Moments, unter anderem auf X, ehemals Twitter.

«Grösste Liebesgeschichte aller Zeiten»

Fans konnten ihre Freude über dieses öffentliche Liebesbekenntnis nicht zurückhalten. «Die Art und Weise, wie sie in seine Arme gerannt ist – man sieht, dass sie wirklich verliebt ist», schrieb etwa eine Nutzerin auf X. «Das ist so ein wunderschöner Moment. Die beiden gehören einfach zusammen», kommentierte jemand anderes. «Wir werden hier Zeugen der grössten Liebesgeschichten aller Zeiten!», meinte eine weitere Nutzerin.

Zuvor wurde das Paar beim gemeinsamen Abendessen in der argentinischen Hauptstadt gesehen. Auch hier gibt es zahlreiche Fotos und Videos im Internet, die Swift und Kelce händchenhaltend durch das Restaurant laufend zeigen, während die anderen Gäste ihnen zujubeln.

Taylor Swift trat am Samstagabend im argentinischen Estadio River Plate in Buenos Aires auf. Die 33-Jährige ist im Rahmen ihrer Welttournee «The Eras Tour» in Argentinien und sollte dort vom 9. bis zum 11. November auftreten. Nachdem ihre Show am Freitagabend jedoch wegen schlechten Wetters verschoben werden musste, holt sie am Sonntag ihr Konzert nach. Sie hat über 200'000 Tickets verkauft, die drei Shows waren sofort ausverkauft, wie die «The York Times» schreibt.

Verwendete Quellen: