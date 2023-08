People-News

Thomas Gottschalk hört bei «Wetten, dass..?» auf – diesmal definitiv

Mehr «Leben»

Kult-Moderator Thomas Gottschalk wird bald nicht mehr «Wetten, dass..?» moderieren. Dies berichtet die «Bild». Der 73-Jährige wird die Show am 25. November dieses Jahres zum letzten Mal moderieren.

Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker – ein eingespieltes Moderations-Duo. Bild: keystone

«Die Zeit der grossen Live-Unterhaltung am Samstagabend ist einfach rum», begründet Gottschalk seinen Entscheid. Gleichzeitig hält er fest: «Es ist nicht mein Abschied vom Fernsehen.»

Gottschalk hatte «Wetten, dass..»? im September 1987 von Frank Elstner (81) übernommen, welcher die Show lanciert hatte. Der Kult-Moderator präsentierte die Sendung mit einer kurzen Unterbrechung (1992 bis 1993) bis 2011 und kehrte am 6. November 2021 für das 40. Jubiläum der Sendung zurück.

Elstner schlug in der Folge vor, Gottschalk solle die Sendung immerhin einmal pro Jahr moderieren. So trat dieser am 19. November 2022 erneut auf. Seine letzte November-Show dieses Jahr wird nun aber definitiv die letzte sein. (dab)