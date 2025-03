Zendaya und Tom Holland machten ihre Beziehung 2021 offiziell. Bild: keystone

People-News

«Spider-Man»-Star Jacob Batalon bestätigt Verlobung von Zendaya und Tom Holland

Michelle Nuhn / watson.de

Mehr «Leben»

Zendaya Coleman und Tom Holland lernten sich einst am Set eines gemeinsamen Filmes kennen. So spielten sie Seite an Seite im 2017 erschienen «Spider-Man: Homecoming». Ähnlich wie in der Fortsetzung der Marvel-Reihe, verliebten sich die beiden auch abseits der Kameras ineinander, sind seit 2021 offiziell ein Paar. Ihre Beziehung halten sie trotz ihres Berufs jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Spekulationen darum, dass die Hollywood-Stars womöglich bereits Zukunftspläne schmieden, kursierten dennoch zur Genüge. So sollen sie sich heimlich verlobt haben. Ein Co-Star von Tom Holland und Zendaya bringt nun Klarheit in die Gerüchte.

Jacob Batalon bestätigt Zendayas und Tom Hollands Verlobung

Anfang des Jahres sorgte Zendayas Auftritt bei den Golden Globes für Aufsehen. Doch nicht etwa, weil sie einen Award abstauben konnte, vielmehr waren es die Aufnahmen vom Red Carpet. So trug die Schauspielerin an ihrer linken Hand ganz beiläufig offenbar ihren Verlobungsring.

Von da an brodelte die Gerüchteküche. Quellen liessen gegenüber «TMZ» wissen, dass Zendaya sich zwischen Weihnachten und Neujahr klammheimlich mit Tom Holland verlobt habe. Offizielle Bestätigungen des Paares blieben derweil aus.



Auch Jacob Batalon ist verlobt. Bild: keystone

Dafür sorgt nun eine ihnen nahestehende Person für Klarheit. Jacob Batalon, der in den «Spider-Man»-Filmen Peter Parkers besten Kumpel Ned spielt, bestätigt die Nachricht der Verlobung in einem Interview mit «Metro». Als dieser über seinen eigenen Antrag spricht, will sein Gegenüber wissen, ob er und Tom Holland geplant hatten, sich zur gleichen Zeit zu verloben.

Statt der Beantwortung der Frage daraufhin aus dem Weg zu gehen, offenbart er unerwartet: «Nein, das habe ich definitiv nicht, wir wussten nichts von den Plänen des jeweils anderen. [...] Aber ich möchte erwähnen, dass ich als Erster auf die Idee gekommen bin.»

Schauspiel-Paar geniesst «normales» Privatleben

Über den Antrag selbst hatte ein Insider bereits mit «Daily Mail» gesprochen und dabei verraten: «[Tom] hat es auf die altmodische Art gemacht und die Erlaubnis ihrer Familie eingeholt. Alle sind begeistert.» Dass die beiden Filmstars trotz ihrer Berühmtheit privat eher zurückhaltender sein sollen, ist jedoch kein Geheimnis.

«Sie sind das normalste Paar zu Hause und [Zendaya] ist bereit, ihr Leben mit ihm zu verbringen», liess die Quelle weiter wissen. Auch räumlich haben die Stars ihre Leben daher bereits zusammengelegt. So besitzt das Paar Berichten zufolge ein 3,7-Millionen-Dollar-Haus im Londoner Stadtteil Richmond.