Comeback vor der Kamera: Erstes Foto von Johnny Depp als Louis XIV veröffentlicht

Die Karriere des Hollywoodstars hatte zuletzt stark gelitten, Johnny Depp verlor eine Rolle nach der anderen. Nun kehrt er auf die Kinoleinwand zurück.

Schauspieler Johnny Depp ist in einem ersten Foto aus dem Film «Jeanne Du Barry» in der Rolle des französischen Königs Ludwig XV. zu sehen. Die französische Regisseurin und Schauspielerin Maïwenn und die Produktionsfirma Why Not Productions veröffentlichten das Foto am Mittwoch. Es zeigt Depp mit Pelzhut und weisser Lockenperücke, gepudertem Gesicht, die Augen mit einer schwarzen Binde verhüllt.

Die Produktion zu dem Historiendrama lief Ende Juli in Frankreich an, wie das US-Branchenblatt «Deadline.com» berichtet. Zu den Drehorten gehören Versailles und andere Schlösser in der Region um Paris herum. Das Drama ist inspiriert vom Leben der Jeanne du Barry, der letzten königlichen Mätresse von Ludwig XV., die aus armen Verhältnissen stammte.

Comeback nach Verleumdungsprozess

Es ist Depps erste grosse Filmrolle seit drei Jahren. Anfang Juni hatte der 59-Jährige in einem Verleumdungsprozess in den USA mit seiner Ex-Frau Amber Heard einen weitgehenden Sieg errungen. Die Jury sprach ihm hohen Schadenersatz zu. Die Schauspielerin hatte in einem in der «Washington Post» erschienen Beitrag behauptet, Opfer von häuslicher Gewalt zu sein. Zwar nannte sie keine Namen, dennoch liess alles auf Depp schliessen. Der Hollywoodstar reichte daraufhin eine Verleumdungsklage ein.

Der Bericht habe seine Karriere ruiniert, seinen Ruf beschädigt und ihn viel Geld gekostet. Durch die schweren Vorwürfe seiner Ex-Frau habe er lukrative Engagements verloren, wie etwa seine Paraderolle als Pirat Jack Sparrow in der «Fluch der Karibik»-Reihe sowie seinen Part als Schurke Grindelwald im «Harry Potter»-Ableger «Phantastische Tierwesen».

