Leben

People-News

Rekordvertrag für «Tatort»-Duo Axel Prahl und Jan Josef Liefers



People-News

Rekordvertrag für «Tatort»-Duo Axel Prahl und Jan Josef Liefers

Das beliebte Ermittlerduo aus Münster bleibt den «Tatort»-Zuschauern erhalten. Axel Prahl und Jan Josef Liefers haben bestätigt, dass sie einen Vertrag unterschrieben haben, der so langfristig ist, wie nie zuvor.

WDR Presse und Information/Bildk

Ein Artikel von

Die «Tatort »-Ermittler Axel Prahl und Jan Josef Liefers aus Münster waren 2020 gemessen an den Einschaltquoten die beliebtesten TV-Kommissare. Und die Zuschauer der ARD-Krimireihe werden auch in Zukunft nicht auf Kommissar Frank Thiel und Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne verzichten müssen. Sie haben ihren Vertrag verlängert.

«Die Tinte ist trocken», bestätigte Prahl der «Bild»-Zeitung. Man plane mindestens sechs weitere Folgen – ein Rekord. Denn so langfristig haben beide zuvor noch nie zugesagt. Zwar hatte der WDR bereits Ende letzten Jahres erklärt, die Münster-Krimis bis 2024 im Programm zu behalten, ob auch das Ermittlerduo dabei bleibt war bisher aber nicht sicher. Denn mit einer laut «Bild» geschätzten Gage von 100'000 Euro pro Folge gehören Prahl und Liefers zu den «Tatort»-Topverdienern.

«Die Storys müssen stimmen»

Wichtiger als die Bezahlung sei für die Schauspieler aber die Qualität der Drehbücher: «Die Storys müssen stimmen», so Prahl. Und das tun sie offensichtlich. Schon am kommenden Sonntag, den 2. Mai, können die Zuschauer die nächste spannende Geschichte verfolgen. In «Rhythm and Love» müssen Thiel und Boerne den Mord an Maik, Gemüsebauer, Aktmodell und Verfechter von freier Liebe, aufklären.

Das Münster-Duo geht bereits seit 2002 für den WDR auf Täterfang und war bislang in 38 Folgen zu sehen. Die mit Slapstick und allerhand Klamauk angehauchten Filme gelten nach mehreren Umfragen als das beliebteste Format der Kult-Krimireihe und erzielen Topquoten am laufenden Band. Regelmässig schalten deutlich mehr als zehn Millionen Zuschauer ein, wenn Prahl und Liefers ermitteln.

(jdo/t-online/spot on news)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Tatort» im Kino: Tschillen ist nicht So reagiert das Publikum auf den neuen Schweizer «Tatort» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter