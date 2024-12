Zwischen Selena Gomez und Benny Blanco wird es nun Ernst. Bild: keystone

Selena Gomez und Benny Blanco: Promi-Paar nach einem Jahr verlobt

Jennifer Ullrich / watson.de

Promi-Trennungen gab es 2024 wahrlich genug, zum Jahresende aber sorgt immerhin Selena Gomez für eine positive Nachricht. Für die Schauspielerin, die gerade im Film «Emilia Pérez» von Jacques Audiard zu sehen ist, läuft es nämlich auch privat optimal.

Die 32-Jährige und ihr Partner Benny Blanco haben sich verlobt. Dies verkündet Selena Gomez persönlich auf ihrem Instagram-Account. Ein Foto ihres neuen Rings gibt es obendrauf.

Selena Gomez teilt frohe Botschaft

«Die Ewigkeit beginnt jetzt», schreibt Selena Gomez kurz und knapp in ihrem neuesten Instagram-Post. Auf gleich mehreren Bildern stellt sie ihren Ring zur Schau, auf einer Aufnahme ist auch ihr Partner zu sehen, der sie im Arm hält.

Keine Frage: Das Liebesglück der beiden ist perfekt. Selena Gomez und der 36-jährige Produzent sind seit Juni 2023 ein Paar, Verlobungsgerüchte hatte es in den vergangenen Wochen bereits gegeben.

«Er ist in meinem Herzen mein Ein und Alles», verkündete die Schauspielerin im vergangenen Jahr. Die beiden haben auch schon beruflich bei mehreren Songs wie «I Can‘t Get Enough» kooperiert. Dabei sahen einige Fans die Beziehung zunächst kritisch.

Happy-End für Selena Gomez

So arbeitete Benny Blanco auch schon mit Justin Bieber, einem Ex-Freund von Selena Gomez, zusammen. Blancos Aussage «Justin ist keiner dieser 08/15-Popkünstler, die sagen: 'Das ist meine neue Single und hier ist meine Make-up-Linie'», die er 2020 tätigte, wurde von einigen als Seitenhieb gegen Selena Gomez gewertet.

Dies wiederum veranlasste die Schauspielerin zu einer klagen Ansage gegen kritische Fans. Bei Instagram konterte sie einen Kommentar an einer Stelle mit den Worten: «Du kannst sagen, was du willst, Aber ich werde nie zulassen, dass deine Worte mein Leben bestimmen. Niemals.» An anderer Stelle beschrieb sie ihren Partner als «das Beste, was mir je passiert ist».

Und nun machen die beiden Nägel mit Köpfen. Bei Instagram gratulieren auch diverse Promis zur Verlobung, darunter niemand Geringeres als Taylor Swift. «Ja, ich werde das Blumenmädchen sein», schreibt der Superstar, der bald auch seine eigene Heirat in Angriff nehmen könnte. Gwyneth Paltrow und Suki Waterhouse freuen sich ebenfalls für das Paar.