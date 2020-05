Leben

Ariana Grande und Justin Bieber spannen zusammen – inkl. Überraschung im Video 😱

US-Sängerin Ariana Grande (26) und Kanadas Popstar Justin Bieber (26) haben am Donnerstagabend (Ortszeit) ihr langersehntes Musikvideo zu ihrem Duett «Stuck With U» veröffentlicht - doch die grosse Überraschung kommt für Fans ganz am Ende. Da drückt und küsst Grande nämlich einen Mann, der eine Kapuze trägt und nur im letzten Moment sein Gesicht etwas zeigt. Diverse Medien erkannten darin einen Luxusimmobilienmakler, mit dem Ariana schon seit Wochen eine Beziehung nachgesagt wird. Und sie werteten es als eine Bestätigung der Liebesbeziehung.

Grande selbst und Bieber hatten Stunden vor der Veröffentlichung des Clips auf Instagram darauf aufmerksam gemacht. In dem Musikvideo werden unter anderem Menschen gezeigt, die in medizinischen Berufen arbeiten, aber auch so einige Hollywood-Stars. Grande kuschelt in einer Aufnahme mit einem Hund, in anderen ist sie unter anderem an der Seite von Bieber zu sehen.

Die Einnahmen aus dem Song sollen an Hilfsprogramme für Kinder von Krankenschwestern, Feuerwehrleuten und anderen Helfern in der Corona-Krise fliessen, wie die Musiker bereits vor Tagen mitgeteilt hatten.

Bieber, der mit dem Model Hailey Baldwin verheiratet ist, stand zuletzt 2019 mit Grande gemeinsam auf der Bühne: Im April vorigen Jahres waren die beiden Stars beim Coachella-Festival in Kalifornien zusammen aufgetreten. (aeg/sda/dpa)

