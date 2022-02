People-News

«Druck ist intensiv»: «Friends»-Star Courteney Cox bereut ihre Beauty-Eingriffe

Als Monica in «Friends» wurde sie weltweit berühmt. Auch heute steht Courteney Cox noch immer erfolgreich vor der Kamera – allerdings nicht mehr so natürlich wie in den Neunzigerjahren. Schuld daran sind diverse Beauty-Eingriffe.

Bild: REX

Ein Artikel von

Mit langen braunen Haaren und einem natürlichen Erscheinungsbild wurde Courteney Cox Mitte der Neunzigerjahre zum Star. Damals war die Schauspielerin 30 Jahre alt. Nach dem Aus der Serie ging es für den Hollywoodstar erfolgreich weiter.

In die Schlagzeilen schaffte es Cox allerdings nicht nur mit neuen Filmen, sondern vor allem mit ihrem Gesicht. Denn das wirkte von Mal zu Mal immer maskenhafter. Um den Alterungsprozess aufzuhalten, griff die heute 57-Jährige zu fragwürdigen Massnahmen, wie sie nun in einem Interview mit dem Style-Magazin der «Sunday Times» erzählt hat. «Es gab eine Zeit, in der ich sagte: 'Oh, ich verändere mich. Ich sehe älter aus'», so die Schauspielerin.

Im Interview wurde Cox gefragt, welche Bildunterschrift sie wählen würde, wenn sie ein Foto aus der damaligen Zeit auf Instagram posten müsste. «Der Tag, an dem dir klar wird, worüber deine Freunde gesprochen haben», war ihre Antwort. Denn die ehemalige «Friends»-Darstellerin nimmt an, dass die Leute damals über ihre Eingriffe getratscht haben müssen. Doch sie selbst hatte nie gemerkt, dass sie «eigentlich ganz komisch aussah». Irgendwann kam aber der Zeitpunkt, an dem sie sich sagte: «Ich muss aufhören. Das ist einfach verrückt.»

Heute würde sie keine Eingriffe mehr über sich ergehen lassen. Auch wenn sie Injektionen aufgegeben hat, investiert Courteney Cox immer noch viel Zeit und Energie in ihr Äusseres. Schliesslich stehe sie weiter unter der Beobachtung der Öffentlichkeit. «Der Druck ist intensiv, aber ich weiss nicht, ob er intensiver sein könnte als der, den ich mir selbst auferlege», sagte sie. Sie probiere viele neue Produkte aus, erzählte die Schauspielerin, die kürzlich mit «Scream 5» ins Kino zurückkehrte: «Ich bin eine Produkt-Hure. Ich werde alles ausprobieren.»

(rix,t-online,spot on news )