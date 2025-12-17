Ehe-Aus bei Daniel und Patrice Aminati: Das sagen die beiden

People-News

Daniel Aminati äussert sich zur Trennung von Ehefrau Patrice

Das deutsche Promipaar Aminati hat sich getrennt: Patrice Aminati hat die Trennung von Ehemann Daniel Aminati publik gemacht. Nun meldet sich auch der Moderator zu Wort.

Jennifer Doemkes / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Diese Nachricht war für die Fans von des deutschen Promipaars Daniel und Patrice Aminati ein Schock: Die 30-Jährige gab bekannt, sich von ihrem Ehemann getrennt zu haben – und das bereits vor Monaten. «Am 23. September habe ich Daniel verlassen», schrieb Patrice Aminati am Dienstag in ihrer Instagram-Story und erklärte:

«Ich kann ihm nicht mehr die Partnerin sein, die er kennengelernt hat. Wir haben uns als Liebespaar verloren.»

Daniel und Patrice Aminati: Ihre Ehe ist zerbrochen. Bild: www.imago-images.de

Die beiden galten als Traumpaar und hatten sich – vor allem im Kampf gegen die Krebserkrankung der Influencerin – stets als feste Einheit präsentiert. Ihr gesundheitlicher Zustand habe nichts mit dem Ehe-Aus zu tun, betonte Patrice Aminati. Schon vor der Diagnose im Frühjahr 2023 «sind wir als Paar oft am Alltag gescheitert», offenbarte die Mutter einer dreijährigen Tochter.

Sie habe lernen müssen, ihre wenige Energie gezielt einzusetzen und sich «für mich und unser noch sehr kleines Kind entschieden». Sie wolle ausserdem zukünftig beruflich auf eigenen Füssen stehen. «Für mehr habe ich leider keine Kraft», so Patrice Aminati. Sie wünsche sich sehr, «dass Daniel und ich eine freundschaftliche Basis für unsere Tochter finden».

«In guten wie in schlechten Zeiten»

Auch der Moderator scheint in diesem Interesse handeln zu wollen. Wenige Stunden nachdem die Trennung öffentlich geworden war, meldete sich Daniel Aminati selbst bei Instagram zu Wort. Er teilte ein gemeinsames Foto mit Patrice und schrieb dazu: «In guten wie in schlechten Zeiten. Das war und ist für mich nicht nur ein daher gesagtes Lippenbekenntnis.»

Patrice Aminati nehme starke Medikamente und mache Gehirnbestrahlungen. Bild: www.imago-images.de

Er habe «alles Menschenmögliche» getan, um Patrice in den vergangenen Jahren zu unterstützen. Doch «die ganzen kräftezehrenden Therapien, starken Medikationen, Gehirnbestrahlungen, die Todesängste, die haben bei meiner Frau Spuren hinterlassen», so der 52-Jährige.

«Es steht mir fern, sie zu verurteilen, weil sie jetzt einen anderen Weg gehen möchte.»

Er wünsche ihr «bei diesem neuen Abschnitt alles erdenklich Gute» und wolle sie auch weiterhin unterstützen, beteuerte Daniel Aminati und betonte: «Ich bin sehr dankbar für diese gemeinsame Zeit und so viele unfassbar schöne Momente und vor allem für das grösste Geschenk, welches Patrice und ich uns geschaffen haben – unsere wunderbare Tochter Charly.»

Letzter gemeinsamer Auftritt

Am 15. Juni waren sie als Paar in der ARD-Schlagershow «Immer wieder sonntags» zu Gast – und standen auch für einen musikalischen Auftritt gemeinsam auf der Bühne. Patrice Aminati begleitete ihren Mann am Klavier, während dieser das Lied «Komplizin» sang.

Im Song heisst es etwa «Egal, was kommt, wir gehen da zusammen durch» und «Seh ich zu dir rüber, weiss ich, wir haben gewonnen». Die beiden wirkten während des Auftritts innig, schauten sich immer wieder an. Daniel Aminati gab seiner Frau zwischendurch zudem einen Kuss auf die Stirn, später auch auf den Mund.

Daniel und Patrice Aminati haben gemeinsam eine dreijährige Tochter. Bild: www.imago-images.de

Im Anschluss vergingen fünf Monate, ehe Patrice Aminati erneut eine öffentliche Veranstaltung besuchte. Mitte November erschien sie bei der Verleihung der European Fitness Awards in Berlin – jedoch ohne ihren Mann. Als Grund gab sie damals in einem Gespräch mit «Bild» an, dass er beruflich auf Reisen sei. Tatsächlich befand sich Daniel Aminati kürzlich für Dreharbeiten zu der Show «Exatlon» in der Dominikanischen Republik.

Seine Frau und Tochter sollten ihn in der Karibik besuchen, wie er im Dezember auf Instagram angab. Patrice Aminati habe den Langstreckenflug mit ihrer dreijährigen Tochter Charlie aus gesundheitlichen Gründen dann jedoch nicht antreten können, weshalb er stattdessen den Dreh abbrach und in die Heimat reiste. «Ich bin nach Hause geflogen, um bei meiner Familie zu sein. Es gibt nichts Wichtigeres», erklärte der Moderator.