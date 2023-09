Kylie Jenner und Timothée Chalamet sind zusammen. Image: instagram

Jetzt haben wir den Videobeweis: Kylie Jenner und Timothée Chalamet küssen sich!

Die jüngste Tochter des Kardashian-Jenner-Clans besuchte das Konzert von Beyoncé in Begleitung des französisch-amerikanischen Schauspielers. Grund genug, die sozialen Medien in Panik zu versetzen.

Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!

ana simoes / watson.ch/fr

Es ist eingetreten, was eintreten musste. Und nein, wir sprechen nicht von den silbernen (und äusserst altmodischen) Outfits von Kim Kardashian und ihrer Bande. Obwohl es schon fast alle vergessen haben: Kylie Jenner und Timothée Chalamet haben ihre Beziehung auf dem Weg an ein Beyoncé-Konzert in Los Angeles offiziell gemacht. Die Bilder des küssenden Paares schlugen im Netz ein wie eine Bombe.

Laut einer exklusiven Quelle des Nachrichtenmagazins «Entertainment Tonight» gab es bisher «nichts Ernstes», was ihre Romanze hätte bestätigen können. Nur einige Auftritte, die von der «Daily Mail» oder dem Klatschblog «Deux Moi» aufgebauscht wurden, deuteten auf eine Liebesbeziehung hin. Die beiden angeblichen Turteltauben hatten einen gemeinsamen Grillnachmittag mit ihren Familien verbracht.

Aber welcher Ort eignet sich besser für ein klares Statement, als ein Konzert von Beyoncé? Der französisch-amerikanische Schauspieler kam in Begleitung des Kardashian-Jenner-Clans und setzte sich mit seiner Schönheit und einer Zigarette in der Hand in den VIP-Bereich des SoFi-Stadions in LA.

Laut den neuesten Informationen von TMZ kam es tatsächlich zu einem Kuss zwischen den beiden Stars. Dieser flüchtige, aber intensive Moment wurde auf Video festgehalten. Und natürlich wollen wir euch diesen nicht vorenthalten:

Der Moment danach ... image: capture twitter, @tmz

Auch wenn ihre Beziehung bisher ein wahrhaftes Mysterium war, ist jetzt klar: Zwischen Timothée Chalamet und Kylie Jenner knistert es gewaltig.