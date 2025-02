Christy Carlson Romano ist die US-Stimme von der Kinderserie «Kim Possible». Bild: EPA

People-News

Disney-Star wurde ins Gesicht geschossen

Mehr «Leben»

Durch einen Unfall wurde Disney-Star Christy Carlson Romano ins Gesicht geschossen. Sie verlor dadurch beinahe ein Auge.

Das Ganze ereignete sich beim Tontaubenschiessen. Dabei werden runde Scheiben in die Luft geschossen, die mit einer Flinte und Schrot getroffen werden sollen. Es wurde dabei allerdings in die falsche Richtung geschossen, berichtet «Focus».

In einem Instagram-Video zeigt Romano ihre Verletzungen. «Hier wurde auf mich geschossen. Es ist noch drin», erzählt sie. Ihr Auge ist ganz violett. Sie sagt ausserdem: «Unglücklicherweise ist ein Splitter hinter meinem Auge stecken geblieben, und es ist derzeit zu riskant, ihn operativ zu entfernen».

Ihr Mann habe sie sofort ins Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall sei sie zudem an die Endlichkeit des Lebens erinnert worden. Romano bedankte sich in ihrem Post auch bei den Ersthelfern: «Ich bin allen Ersthelfern sehr dankbar. Sie sind einfach die erstaunlichsten Superhelden, die sich in unseren verzweifeltsten Zeiten um uns kümmern.»

US-Stimme von Kim Possible

Die 40-jährige Christy Carlson Romano ist bekannt als die US-Stimme der Kinderserie «Kim Possible». Sie spielte ausserdem neben Shia LaBeouf in «Eben Stevens».

(kek)