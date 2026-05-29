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Namensänderung bei Promis: Dieser Mann heisst neuerdings Nicolas Cage

Nicolas Cage arrives at the Los Angeles premiere of &quot;Pig&quot; on Tuesday, July 13, 2021, at the Nuart Theatre. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Nicolas Cage
Gestatten? Herr Nicolas Cage.Bild: keystone
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Dieser Mann heisst neuerdings (!) Nicolas Cage

Plus fröhliches Prominamen-Quiz, hurra!
29.05.2026, 10:1329.05.2026, 10:13

Wir kennen ihn aus Filmen wie «National Treasure», «Leaving Las Vegas» oder «Kick-Ass», doch nicht jeder kennt seinen Geburtsnamen: Nicolas Cage wurde eigentlich als Nicolas Kim Coppola geboren – doch der Schauspieler hat seinen Namen kürzlich offiziell zu Cage ändern lassen.

Im Interview mit der Zeitschrift Variety verriet der 62-Jährige: «Ich habe meinen Namen letztes Jahr offiziell geändert. Ich bin Nick Cage im Alltag und ich bin Nick Cage vor der Kamera.» Bei der Künstlernamensgebung wurde der Neffe von Regisseur Francis Ford Coppola übrigens unter anderem von Luke Cage, dem Marvel-Superhelden, inspiriert. «Cage ist ein Name, der mir in den Comics immer wieder gefiel – ich fand einfach, er hatte einen coolen Namen –, und ich bin in einer sehr avantgardistischen, künstlerischen Familie aufgewachsen, in der oft von John Cage und seinen experimentellen Kompositionen die Rede war.»

So. Und weil Promis eigentlich manchmal gar nicht so heissen, wie sie heissen, gibt es hier ein Quiz dazu:

11 Fragen
Cover Image

Du wirst nicht glauben, wie diese Stars wirklich heissen ... oder?

Nein, sie wurden nicht immer mit ihrem wahren Namen bekannt.

Mehr Promi-Sachen, von denen du niemals zugeben würdest, dass du sie gelesen hast:

Sie Cannes tragen – er auch: Filmfestspiele in Südfrankreich eröffnet (Bilder, Bilder!!!)

(sim/smi)

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