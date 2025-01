Viele Promis wie Paris Hilton verloren ihr Zuhause. Bild: parishilton/instagram/ttrafiicckaza/X

So sehen die abgebrannten Millionen-Villen der Promis aus

Die Brände in Los Angeles betreffen auch zahlreiche Stars. Von einigen der Millionen-teuren Villen ist nur noch Schutt und Asche übrig.

In Los Angeles leben bekanntlich zahlreiche Prominente. Auch sie sind von den heftigen Feuern betroffen. Einige kamen glimpflich davon, wie beispielsweise Tom Hanks. Seine Villa blieb vom Feuer verschont. Andere Promis hatten dagegen nicht so viel Glück.

Mel Gibson

Mel Gibsons zerstörrte Villa. Bild: melgibson_fansiteitaly

Mel Gibsons 14,5 Millionen Dollar teure Luxusvilla ist vollständig abgebrannt. Dies passierte, während er bei einem Podcast-Interview mit Joe Rogan sass. Dabei kritisierte er auch den Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom. Dieser hat gemäss Gibson «nichts getan», um die Umweltprobleme von Los Angeles zu bekämpfen.

Sein niedergebranntes Haus sah gemäss Gibson aus «wie Dresden». Jedoch nimmt er es auch ein wenig mit Humor: «Wenigstens habe ich keine dieser lästigen Klempnerprobleme mehr.»

Beim Feuer seien neben wichtigen Papieren auch Kunstwerke, Fotos und seltene Bücher zerstört worden, welche Jahrhunderte alt waren. Seine Familie sei jedoch in Sicherheit. Auch seine Hühner überlebten. Gibson sagte dazu: «Sie waren keine Brathähnchen.»

Mel Gibson äussert wilde Verschwörungstheorien. Bild: EPA/EPA

In einem Interview mit «Fox News» prangerte er die Behörden und deren Umgang mit Katastrophen an. Dabei äusserte er wilde Verschwörungstheorien. Bezüglich fehlenden Löschwassers sagte er: «Ich weiss, dass sie mit dem Wasser Mist gebaut haben. Bei Ereignissen wie diesem denkt man, na ja, ist das Absicht? Es ist verrückt, so etwas zu denken. Aber man beginnt darüber nachzudenken, ob es eine Absicht gibt oder nicht. Was könnte das sein? Was wollen sie? Den Staat entvölkern? Ich weiss es nicht.»

Gibson meinte weiter: «Es erscheint mir ein bisschen zu passend, dass nicht genug Wasser da ist, dass die Windbedingungen richtig sind und dass Menschen bereitstehen, Brandstiftung zu begehen. Sind sie beauftragt worden, das zu tun, oder handeln sie auf eigene Faust? Ich weiss es nicht, aber sie scheinen sehr gut ausgerüstet zu sein.»

Paris Hilton

Das Haus von Paris Hilton war 8,4 Millionen Dollar wert. Auch von diesem gibt es nur noch klägliche Überreste. Zu sehen ist das ganze Ausmass in einem von Paris Hilton geposteten Video auf Instagram.

Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix. Bild: parishilton/instagram

Am Schlimmsten sei für sie, dass mit dem Haus die ersten Erinnerungen an ihren Sohn Phoenix verbunden sind. Sie schreibt dazu: «In diesem Haus haben wir so viele wertvolle Erinnerungen aufgebaut. ... Hier hat Phoenix seine ersten Schritte gemacht und hier haben wir davon geträumt, ein Leben lang Erinnerungen mit London aufzubauen. ... Obwohl der Verlust überwältigend ist, bin ich dankbar, dass meine Familie in Sicherheit ist. Mein Herz und meine Gebete sind bei jeder Familie, die von diesen Bränden betroffen ist.»

So sah das Strandhaus vor dem Brand aus. Bild: ttrafiicckaa/X.

Adam Brody und Leighton Meester

Adam Brodys und Leigthon Meesters niedergebranntes Haus. Bild: bbcnews/instagram

Das Haus, als es noch stand. Bild: telltalesonline/X

Auch die Schauspieler Adam Brody und Leigthon Meester verloren ihr Zuhause. Ihr 6,5 Millionen Dollar teures Haus ist nur noch ein trauriger Haufen Schutt und Asche.

Adam Brody ist bekannt aus OC California, Leigthon Meester, spielte in Gossip Girl mit. Bild: keystone

Julia Louis-Dreyfus

Die zerstörte 15 Millionen Dollar Villa von Julia Louis-Dreyfus. Bild: wearebreitbart/instagram

Die Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus kaufte ihr Haus Anfang der 90er-Jahre. Nun ist ihre Villa mit einem Wert von 15 Millionen Dollar ebenfalls dem Erdboden gleichgemacht.

Julia Louis-Dreyfus besass ihr Haus rund 30 Jahre. Bild: keystone

