Aber keine Sorge: Die beiden scheinen sich in der Zwischenzeit wieder zu vertragen, wie ein aktueller Blick auf Twitter zeigt. Gestern zwitscherte die Rapperin versöhnliche Worte:

Sie verstehe, was Madonna mit ihrer Aussage sagen möchte, aber es ging um die Tonalität – für die Bezeichnung «Bitches» und das Clown-Emoji hätte Cardi kein Verständnis.

«Sag, was du sagen willst aber beleidige mich dabei nicht, gehts noch? Niemand behandelt mich wie ein kleines Mädchen (schon gar nicht eine weisse Frau)»

In einer Serie von Tweets meinte Cardi B zudem, dass sie sich am Ton des Instagram-Statements störe:

«Ich habe diese Frau so oft geehrt, weil ich mit ihrer Musik aufwuchs. Sie hätte ihren Punkt auch ohne Clown-Emojis und ohne frech zu werden, rüberbringen können. Diese Ikonen werden wirklich zur Enttäuschung, sobald du es im Business geschafft hast. Deshalb behalte ich es einfach für mich.»

Besonders am «Gern geschehen, Bitches» mitsamt Clown-Emoji scheint sich Cardi B gestört zu haben. Sie konterte nämlich prompt auf Madonnas Story und schrieb in einem inzwischen gelöschten Tweet:

Mit diesen Worten, die Madonna aufgrund des 30-jährigen Jubiläums ihres Buches S.E.X. in einer Instagram-Story postete, verscherzte es sich die Ikone mit Cardi B:

Aber von Anfang an: Cardi B hat ihre Anerkennung und Wertschätzung für Madonna immer wieder zum Ausdruck gebracht – wie das Online-Magazin «Billboard» beispielsweise bereits 2018 berichtete .

So wie in diesem Fall.

Dass sich Stars öffentlich in die Haare kriegen, ist an sich nichts Neues. Interessant wird es, wenn ein Promi Fan vom anderen ist – und dann plötzlich seine Meinung ändert.

Der herausragende Dokumentarfilm «Girl Gang» begleitet eine typische Karriere von heute.

Leonie treibt Leute in die Abhängigkeit. Zum Beispiel ihre Eltern. Oder Melanie. Die ist ein fanatisches Fangirl von Leonie. Melanie besitzt vier Handys, damit sie zwölf Stunden täglich ohne Akkuprobleme online sein kann, früher waren es siebzehn Stunden. In diesen zwölf Stunden stalkt sie Leonie oder Leo oder Leoobalys, wie sie als Influencerin heisst – der Name wurde von einem Zufallsgenerator entwickelt und ist eine Kreuzung aus Leonie, ihrem Lieblingshobby Fussball und ein paar anderen Ingredienzien.