Elon Musks Tochter erhebt schwere Vorwürfe – er habe ihr Geschlecht «gekauft»

Vivian bestritt den Vorwurf ihres Vaters und erklärte in einem Interview: «Ich glaube, er ging davon aus, dass ich nichts sagen und die Sache einfach unwidersprochen hinnehmen würde. Wenn du vor einem Millionenpublikum dreist über mich lügst, werde ich das nicht einfach so hinnehmen.»

Elon Musk selbst hat in der Vergangenheit mehrfach gegen geschlechtsangleichende Massnahmen gewettert und diese als «Kinderverstümmlung und Sterilisation» bezeichnet. In einem Interview mit dem umstrittenen Psychologen Jordan Peterson sagte er, er sei «hereingelegt» worden, um Vivian im Alter von 16 Jahren eine geschlechtsangleichende Behandlung zu erlauben.

Jemand anderes schreibt: «Moment mal, er hat dafür BEZAHLT, dass du XY-Chromosomen hast und trotzdem bist du ein Mädchen geworden? Er trifft so viele schlechte Geschäftsentscheidungen.»

Followerinnen und Follower drückten daraufhin ihre Unterstützung für Vivian aus. In einem Kommentar heisst es: «Du sagst, er hat das Geschlecht deines Embryos als männlich ausgewählt und dann das Gefühl gehabt, nicht das bekommen zu haben, wofür er bezahlt hat? Sein Verlust, der Gewinn der Welt. Du bist ein Juwel.»

Vivian schrieb in einem Beitrag auf Threads: «Mein bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht war eine Ware, die gekauft und bezahlt wurde. Als ich als Kind weiblich war und ich mich dann als transgender herausstellte, ging ich gegen das Produkt vor, das verkauft wurde. Diese Erwartung der Männlichkeit, gegen die ich mein ganzes Leben lang rebellieren musste, war eine Geldtransaktion.»

Elon Musk ist einer der lautesten Kritiker gegen eine vermeintliche «Woke-Ideologie». Dementsprechend wettert er regelmässig gegen Gender-Themen und queere Menschen. So erscheint es wie ein ironischer Schachzug der Natur, dass er eine trans Tochter hat.

