Leben
Priscilla Presley soll Tochter medizinische Versorgung verweigert haben

June 21, 2022, Los Angeles, CA, USA: LOS ANGELES - JUN 21: Harper Vivienne Ann Lockwood, Lisa Marie Presley, Priscilla Presley, Riley Keough, Finley Aaron Love Lockwood at the Handprint Ceremony Honor ...
Lisa Marie Presley (links) und ihre Mutter Priscilla Presley im Jahr 2022.Bild: www.imago-images.de
Priscilla Presley soll ihrer Tochter «den Stecker gezogen» haben

Priscilla Presley ist laut Berichten mit einer Klage konfrontiert. Eine Rolle spielen soll dabei Elvis’ Nachlass.
15.08.2025, 21:4415.08.2025, 21:44
Mehr «Leben»

Lisa Marie Presley, das einzige Kind von Rock’n’Roll-Legende Elvis Presley, starb Anfang 2023 im Alter von nur 54 Jahren. Wie das Promiportal TMZ zuerst berichtete, hatte Presley einen Herzstillstand und wurde ohnmächtig von der Haushälterin aufgefunden. Schon davor hatte sie immer wieder mit Bauchschmerzen zu kämpfen, was wahrscheinlich mit ihrer gewichtsreduzierenden Operation sechs Jahre davor zu tun hatte.

Diese soll auch der Grund sein, wieso sie letztendlich gestorben sei. Es habe sich ein Narbengewebe gebildet, was zu einem Dünndarmverschluss geführt habe.

Jan. 1, 2011 - ELVIS PRESLEY_PRISCILLA PRESLEY AND LISA MARIE PRESLEY. FRANK CARROLL PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAg49_
Elvis, Priscilla und Lisa Marie Presley.Bild: imago

Schwere Vorwürfe gegen Priscilla

Lisa Maries Mutter Priscilla Presley sprach in einem Interview mit Piers Morgan in der Sendung «TalkTV» über ihre Trauer: «Es ist, als würde einem ein grosser Teil seines Lebens genommen». Sie erzählte ausserdem, dass sie sich in den Tagen vor Lisa Maries Tod Sorgen um sie gemacht habe, da diese sich krank fühlte und nicht gut aussah.

Die neuesten Vorwürfe gegen Priscilla Presley überraschen angesichts ihrer Aussagen und wiegen schwer. Ehemalige Geschäftspartner von ihr behaupten, dass sie ihrer Tochter vor ihrem Tod die medizinische Betreuung verweigert habe. Gemäss Us Weekly sollen Gerichtsdokumente zeigen, dass eine Klage eingereicht wurde.

FILE - This March 13, 2017 photo shows visitors getting ready to tour Graceland in Memphis, Tenn. The head of the company that controls Graceland says he is not threatening to move the Memphis, Tennes ...
Graceland in Memphis, Tennessee, wurde zur Touristenattraktion.Bild: keystone

Darin wird unter anderem behauptet, dass Priscilla «innerhalb weniger Stunden nach Lisas Einlieferung ins Krankenhaus den Stecker gezogen» habe. Sie soll damit Lisa Marias «klare Anweisung, ihr Leben zu verlängern», ignoriert haben, um die Kontrolle über Elvis’ Nachlass zurückzugewinnen. Sie soll gewusst haben, dass «Lisa dabei war, Schritte zu unternehmen, um sie als alleinige Treuhänderin von Lisas unwiderruflichem Lebensversicherungstrust abzusetzen».

Die ehemaligen Partner fordern einen Schadensersatz in Höhe von über 50 Millionen Dollar und machen Betrug und Vertragsbruch geltend.

Was sagt Priscilla Presley?

Im Namen von Priscilla Presley äusserte sich ihr Anwalt und nannte die Klage eine der «beschämendsten» und «lächerlichsten», die er je gesehen habe. Er sagte ausserdem, die Klage sei eine Racheaktion für eine vorherige Klage Priscillas gegen ihre Geschäftspartner, unter anderem wegen der finanziellen Misshandlung älterer Menschen. Laut dem Anwalt hätten die Beschuldigten beabsichtigt, Priscillas Finanzen zu übernehmen und sie «in eine Art Schuldknechtschaft» zu zwingen.

Für Priscilla Presley gilt die Unschuldsvermutung.

(kek)

