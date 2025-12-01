Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Soll ich eine offene Beziehung eingehen trotz Eifersucht?»

Frage von Tim:

Ich (M29) stehe vor der Frage, ob ich mit M32 eine Beziehung eingehen soll. Er kann sich allerdings nur eine offene Beziehung vorstellen, was für mich neu wäre. Mir wäre es zwar lieber, wenn ich ihn ganz exklusiv hätte, aber die Abwechslung gefällt mir selbst ja auch sehr gut, weswegen ich damit einverstanden wäre.

Jetzt zu meinem Problem: Ich habe da die Befürchtung, dass ich eifersüchtig werden könnte. Ich bin keine von Eifersucht durchtriebene Furie, aber ich ertappe mich selbst, wie ich manchmal auf sein online Profil gehe und eine leichte Eifersucht in mir aufsteigt, wenn er online ist, was ja absurd ist, weil ich mich selbst ja auch anderweitig vergnüge und wir noch nicht offiziell zusammen sind.

Es ist über die Monate besser geworden, aber ganz verschwunden ist dieses Gefühl von Eifersucht nie. Wir sprechen über unseren anderen Bekanntschaften, und ich vertraue ihm.

Habt ihr Tipps, wie ich damit umgehen könnte? Welche Regeln habt ihr in euren offenen Beziehungen aufgestellt? Und glaubt ihr, dass eine offene Beziehung klappen kann, obwohl eine leichte Eifersucht da ist. Oder ist diese sogar normal?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

