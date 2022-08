People-News

Ashton Kutcher war blind, taub und konnte nicht mehr gehen. Jetzt ist er wieder gesund

Ashton Kutcher rennt wieder. Was nicht so selbstverständlich ist. Er hatte nämlich eine schlimme Krankheit. Und damit ist für einmal nicht Corona gemeint.

Am Montag twitterte der Schauspieler und Unternehmer: «Bevor es da draussen eine Menge Gerüchte / Geschwätz/ was auch immer gibt: Ja, ich hatte vor drei Jahren eine seltene Entzündung der Blutgefässe (Autoimmunerkrankung). Ich litt unter Hör-, Seh- und Gleichgewichtsstörungen. Ich habe mich vollständig erholt. Alles ist gut. Weiter gehts. Wir sehen uns am New-York-Marathon 2022 mit Thorn.»

Thorn ist übrigens Kutchers vor zehn Jahren gegründete Non-Profit-Organisation. Sie entwickelt digitale Tools und Programme, mit denen Kinder vor sexuellem Missbrauch geschützt werden sollen.

Reese Witherspoon schrieb unter seinen Tweet: «Love you friend.»

Zwei, die sich schampar gern und schon einiges miteinander durchgemacht haben: Ashton und Mila, im März 2022 bei den Oscars. Bild: keystone

Kutcher hatte in der amerikanischen Survival-Show «Running Wild with Bear Grylls» über seine Krankheit gesprochen, darüber, dass er Glück habe, noch am Leben zu sein. Und dass er ein ganzes Jahr lang damit gekämpft habe, seine Fähigkeiten wieder zurückzugewinnen.

Hier sind sie mit ihren Kindern im Mai 2022 beim Formel 1 Grand Prix von Miami. Bild: IMAGO / Icon Sportswire

«Man weiss es (seine Gesundheit) erst richtig zu schätzen, wenn es vorbei ist. Wenn man sagt: ‹Ich weiss nicht, ob ich jemals wieder sehen kann, ich weiss nicht, ob ich jemals wieder hören kann, ich weiss nicht, ob ich jemals wieder gehen kann›», sagte er. Was den Angriff seines Immunsystems gegen sich selbst ausgelöst haben könnte, weiss er noch immer nicht.

Der Schauspieler lebt mit seiner Frau Mila Kunis und den gemeinsamen Kindern Wyatt Isabelle und Dimitri in Los Angeles. Im März 2022 hatten die ukrainischstämmige Mila Kunis und er 30 Millionen Dollar Spenden für die Menschen in der Ukraine gesammelt. 3 Millionen Dollar spendeten die beiden dabei selbst.

(sme)