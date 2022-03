People-News

Diese 11 Promis unterstützen die Ukraine

Anna Böhler Folgen

Die Ukrainerinnen und Ukrainer stehen aufgrund des Krieges vor einer ungewissen Zukunft. Angesichts des Leides der ukrainischen Bevölkerung möchten viele Menschen helfen. Verschiedene Organisationen, wie die «Glückskette» rufen zu Spenden auf.

Auch prominente Persönlichkeiten nutzen ihre Reichweite, um zum Spenden für die Ukraine aufzurufen, darunter die gebürtige Ukrainerin Mila Kunis. Sie ist nicht die einzige, die einen direkten Bezug zum Ukraine-Krieg haben:

Leonardo DiCaprio

Bild: keystone

Vor Kurzem kursierte die Meldung, dass die Grossmutter von Hollywood-Star Leonardo Di Caprio aus der Ukraine stamme und er vor allem deswegen 10 Millionen Dollar an die Ukraine gespendet habe.

Wie CNN berichtet, sollen sich die Angaben zu seiner Grossmutter sowie zur gespendeten Summe als falsch herausgestellt haben. Er soll aber an einen Beitrag an die Hilfsorganisationen «Care», «Save the Children», «International Rescue Committee» und an das «Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen» gespendet haben. Über die Höhe der Spende machte der Schauspieler bislang keine Angaben.

Jennifer Aniston

Bild: keystone

Auch die Schauspielerin Jennifer Aniston setzt sich für die Ukraine ein. Am internationalen Frauentag rief die 53-Jährige ihre 40 Millionen Follower auf Instagram zu Spenden für Ukrainerinnen auf.

Sie schrieb: «Ich denke an die Frauen und Mädchen in der Ukraine und auf der ganzen Welt, die heute heldenhaft für ihr Land und ihr Volk kämpfen – als Soldatinnen, als Mütter, als Organisatorinnen, als Flüchtlingsbetreuerinnen, als Demonstrantinnen, als Journalistinnen. An diese Frauen, die in der Ukraine und in den Nachbarländern ihr Leben riskieren»

In der Beschreibung ihres Instagram-Posts gab Aniston gleich an, wie man ukrainische Frauen unterstützen kann. Sie nannte Spendenorganisationen wie das «Rote Kreuz», und erklärte kurz, wie die Institutionen den Ukrainerinnen helfen.

Blake Lively und Ryan Reynolds

Bild: EPA/ISP/CNP POOL

Das Hollywood-Paar animiert seine Gefolgschaft in den sozialen Medien zu Spenden für das UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR). Die beiden versprachen in ihrem Instagram-Post, für jeden gespendeten Dollar einen Dollar obendrauf zu legen, bis eine Million erreicht sei.

Das UN-Flüchtlingskommissariat arbeitet vor Ort und kümmern sich um die Ukrainer, die aus ihren Häusern flüchten mussten. Wie viel Geld bislang zusammen gekommen ist, gab das Paar (noch) nicht bekannt.

Queen Elizabeth

Bild: keystone

Auch die Queen soll laut den Angaben der Hilfsorganisation «Disasters Emergency Committee» eine grosszügige Spende für die ukrainische Bevölkerung eingereicht haben. Um welche Summe es sich dabei handelt, ist nicht bekannt.

Das Geld soll laut Angeben der Deutschen-Presse-Agentur (dpa) Menschen zugutekommen, die wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine ihre Häuser und Wohnungen verlassen mussten.

Auch Thronfolger Prinz Charles sowie Herzogin Camilla sollen sich Berichten zufolge einer grosszügigen Spende angeschlossen haben.

Chris de Burgh

Bild: keystone

Der irische Sänger Chris de Burgh wird ein Konzert geben, um Geld für die Ukraine zu sammeln. Am 27. März wird er in Küsnacht (ZH) im Rahmen eines Benefizkonzertes auftreten. Der Erlös der des Konzertes wird von der UBS-Stiftung Optimus Foundation verdoppelt und schnellstmöglich an die Ukraine übermittelt.

Die UBS Optimus Foundation ist eine Stiftung, die weltweit Projekte für Menschen und vor allem Kinder in Not unterstützt. Dafür arbeitet sie zusammen mit bekannten Programmen, die vor Ort verankert sind oder international agieren, wie beispielsweise die Organisation «Lumos».

Mila Kunis und Ashton Kutcher

Bild: AP/AP

Die beiden Schauspieler haben mit einem Crowdfunding insgesamt 30 Millionen US-Dollar für die Ukraine gesammelt. Drei Millionen sollen die beiden selbst beigesteuert haben.

Die Spenden sollen Flexport und Airbnb übermittelt worden sein. Flexport unterstützt die Flüchtlingslager in den ukrainischen Nachbarländern mit Hilfsgütern. Und das Onlineportal Airbnb vermittelt Unterkünfte für Geflüchtete.

In einem Instagram-Video bedanken sie sich für die Spenden: «Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass die vielen Spenden, die im Rahmen der Kampagne eingegangen sind, die grösstmögliche Wirkung bei den Bedürftigen entfalten (...)».

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich dankbar und veröffentlichte auf Instagram ein Bild, die ihn beim Gespräch mit den beiden Schauspielern zeigt:

«Unsere Arbeit ist nicht getan», teilte Kutcher in dem Instagramvideo mit. Weitere Details offenbarte das Paar aber noch nicht.

Capital Bra

Bild: dieserbobby/Two Sides

2021 hatte der Rapper Capital Bra eine eigene Eisteemarke «Bratee» auf den Markt gebracht. Am 7. Februar 2022 kündigte er im Zuge der russischen Invasion eine Spezialedition seines Eistees an. Einen Namen für den Eistee, dessen Gewinn an die Zivilgesellschaft der Ukraine gehen soll, hatte er bei der Ankündigung auch schon genannt: «Stop Wars Edition».

Der Rapper wurde in der Ukraine geboren, im Alter von 15 flüchtete er aufgrund während des Tschetschenienkrieges nach Österreich. Bereits 2014 äusserte er sich in seinem Track «Kein Krieg in Ukraine!» zur Krim-Krise.

Benedict Cumberbatch

Bild: keystone

Der Sherlock Holmes-Schauspieler Benedict Cumberbatch hatte am «British Academy Film Award» bekannt gegeben, dass er Geflüchtete aus der Ukraine in seinem Haus in London aufzunehmen möchte.

Der Filmstar sagte: «Es ist schockierend, dass nur zweieinhalb Flugstunden entfernt ein Krieg stattfindet, bei dem Zivilisten beschossen, getötet und obdachlos gemacht werden, ohne Strom, ohne Wasser und ohne Essen.» Cumberbatch trug zur Preisverleihung als Zeichen der Solidarität eine Anstecknadel der ukrainischen Flagge.

Gigi Hadid

Bild: keystone

Das Topmodel Gigi Hadid plant, all ihre Einnahmen aus der diversen Fashion-Shows unter anderem an ukrainische Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden. Gigi lief in den letzten Wochen für Versace, Michael Kors und viele weitere Designer.

Auf Instagram schreibt Hadid: «Ich verpflichte mich, meine Einnahmen aus den Herbstkollektionen 2022 zu spenden, um denjenigen zu helfen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden, und auch weiterhin diejenigen zu unterstützen, die dasselbe in Palästina erleben.»

Weiter schreibt sie: «Unsere Augen und Herzen müssen für alle menschlichen Ungerechtigkeiten offen sein. Mögen wir alle einander als Brüder und Schwestern sehen, jenseits von Politik, Rasse und Religion. Am Ende des Tages bezahlen unschuldige Menschen für den Krieg – nicht die Führer.»

J.K Rowling

Bild: keystone

Die Autorin der «Harry Potter»-Bücher will mit ihrer eigenen Hilfsorganisation Lumos Geld sammeln, um für Kinder in der Ukraine Hilfsgüter zu besorgen. Für jede Spende will Rowling den gleichen Betrag daraufzulegen, bis eine Gesamtsumme von einer Million Pfund (umgerechnet rund 1,2 Millionen Franken) erreicht ist.



David Beckham

Bild: keystone

Beckham ist seit 2005 UNICEF-Botschafter. Er legte seinen Followern ans Herz für sauberes Wasser, Essen und medizinisches Material zu spenden.

Ausserdem hat David Beckham eine aussergewöhnliche Idee: Der ehemalige Profi-Fussballer überliess seinen Instagram Account mit seinen fast 72 Millionen Followern der ukrainischen Chefärztin Iryna Kondratova. Was diese während 24 Stunden so zeigte, sehr ihr im Video: