Wie Laura Müller ihren schwangeren Körper vermarktet

Ihren Babybauch zeigt sie nur Fans, die zahlen. Jetzt geht Laura Müller noch einen Schritt weiter und kündigt ihre neue Fotoreihe ganz bewusst mit ihrer Schwangerschaft an.

Mehr als eine halbe Million Menschen folgen Laura Müller auf Instagram. Richtig aktiv ist die Ehefrau von Michael Wendler dort jedoch nicht mehr. Die 22-Jährige hat seit November 2021 eine neue Plattform für sich entdeckt – und dort vermarktet sie vor allem ihre Schwangerschaft.

Babybauchbilder nur auf OnlyFans

Im Februar hatte Laura Müller ihren Fans auf Instagram mitgeteilt, dass sie und ihr Ehemann zum ersten Mal gemeinsam Nachwuchs erwarten. Fotos von sich mit Babybauch gab es aber nur für die Anhänger, die auch ihren OnlyFans-Account abonniert haben.

35 US-Dollar pro Monat muss ein Fan blechen, um ihr dort folgen zu dürfen. Auserwählte Fotos von Laura Müller gibt es für einen Aufpreis. «Die ersten exklusiven Babybauchbilder gibt es hier in Kürze», schrieben «die Wendlers», wie sie sich auf der Erotikplattform nennen, im Februar. Sehen konnte man die Fotos nur, wenn man neben dem Abonnement ein Trinkgeld daliess.

«Schreibe mir ‹geil schwanger›»

Seitdem wirbt Laura Müller bei OnlyFans nicht nur mit ihrem nackten Körper, sondern auch mit ihrem Babybauch. So zeigt sich die 22-Jährige in ihrem neuesten Post in dunkelblauer Unterwäsche von «Victoria's Secret». Nicht zu übersehen: ihre runde Körpermitte – und die ist es auch, die sie nun für weitere Trinkgelder in Szene setzt.

Denn zu dem Schnappschuss schrieb sie: «Meine neue Fotostrecke ist da. Schreibe mir ‹geil schwanger› für die unglaublichen heissen Pics.» Ganz bewusst legt sie den Fokus für mehr Trinkgeld auf ihre Schwangerschaft.

Für Laura Müller ist OnlyFans aktuell ihre Haupteinnahmequelle. Der Doku-Deal mit RTLzwei platzte, bevor die neue Serie mit ihr und Michael Wendler überhaupt losgehen konnte. Auch mehrere ihrer Werbepartner auf Instagram distanzierten sich von Müller, weil ihr Ehemann in die Verschwörungsecke abgedriftet war und sich mit Antisemitismus aufs Abstellgleis manövriert hatte. (t-online, rix)