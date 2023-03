Aurora Ramazzotti ist Mami geworden

People-News

Aurora Ramazzotti ist Mami (und Michelle Hunziker Grossmami) geworden

Aurora Ramazzotti und ihr Partner Goffredo Cerza. bild: screenshot instagram

Aurora Ramazzotti – die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzot – und ihr Partner Goffredo Cerza sind zum ersten Mal Eltern geworden. Ihr Familien-Glück teilen sie mit der Welt auf Instagram.

Der kleine Junge ist heute am Donnerstag auf die Welt gekommen und heisst laut Instagram Foto «Cesare». Mehr Informationen gibt es bisher keine. Unter dem Bild schreibt sie lediglich «BFFs», was so viel bedeutet wie «beste Freunde für immer».

Die frisch gebackene Oma Michelle Hunziker teil das Glück ihrer Tochter. Sie postet den Beitrag ihrer Tochter in ihre Instagram-Story und schreibt: «Zusammen mit der Geburt meiner Töchter ist das heute einer der schönsten Tage meines Lebens.»

Erst vor kurzem erzählte die TV-Moderatorin im Interview mit der italienischen Zeitung «Corriere della Sera»: «Ich erlebe ihre Schwangerschaft mit einer unglaublichen Intensität, es ist wie eine vierte Mutterschaft. Ich habe ja noch zwei kleine Töchter, ich werde ein Haus voller Kinder haben!»

