«Bester Job»: Renée Zellweger schwärmt von «Bridget Jones»

Zellweger räumte ein, dass sie die Filme schon lange nicht mehr gesehen hat. «Das ist eine Weile her, echt lang», sagte die 55-Jährige. «Ich mache das eigentlich nicht so oft.» Die US-Amerikanerin, die ein grosses Faible für Grossbritannien hat, hofft, dass sie noch weitere «Bridget Jones»-Fortsetzungen drehen darf. Auf die Frage nach einem möglichen fünften Film sagte sie: «Ich bin bereit. Ruft mich an!» (sda/dpa)

In «Bridget Jones: Verrückt nach ihm» schlägt sich Bridget nach dem Tod ihres Ehemannes Mark als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern durch. Bis ihre Freunde sie dazu drängen, es mit Online-Dating zu versuchen. Es knistert mit dem jungen Parkranger Roxster (Leo Woodall) und mit dem sympathischen Lehrer Mr. Wallaker (Chiwetel Ejiofor). Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Daniel Cleaver (Hugh Grant), Dr. Rawlings (Emma Thompson) und anderen bekannten Gesichtern aus den ersten drei Teilen.

Fast ein Vierteljahrhundert nach dem ersten Film – «Bridget Jones: Schokolade zum Frühstück» – habe sich Bridget Jones weiterentwickelt. «Und doch ist sie im Kern immer noch dieselbe», betont Zellweger. Neun Jahre nach dem letzten Film fühle sich die Rolle vertraut an. Auch den britischen Akzent meistert die gebürtige Texanerin wieder perfekt. «Dieses Mal hat es wirklich lange gedauert, ich weiss nicht warum, aber am Ende hab ich es hinbekommen.»

In «Bridget Jones: Verrückt nach ihm» (Kinostart 27.2.) spielt die zweifache Oscar-Gewinnerin («Unterwegs nach Cold Mountain», «Judy») zum vierten Mal die beliebte Titelheldin.

Hollywood-Star Renée Zellweger (55) liebt ihre Filmrolle als chaotische Britin Bridget Jones. «Ich sage es immer wieder: Das ist der beste Job der Welt», schwärmte Zellweger im Interview der Deutschen Presse-Agentur in London. «Ich liebe diese Figur!»

