Armie Hammer kündigt nach Missbrauchsvorwürfen Hollywood-Comeback an

Armie Hammer wurde mit heftigen Anschuldigungen konfrontiert. Bild: AP Invision

People-News

Armie Hammer kündigt nach schweren Vorwürfen Hollywood-Comeback an



Imke Gerriets / watson.de

Mehr «Leben»

2021 gab es schlimme Vorwürfe gegen Armie Hammer. Der Hollywoodstar feierte einst mit seinen Filmen grosse Erfolge. Nach den Missbrauchsvorwürfen geriet seine Karriere ins Stocken, seine Projekte wurden stillgelegt. Zudem war auch die Rede von Kannibalismus-Fantasien. Nach einer Untersuchung durch das Los Angeles Police Department gab es aber keine Anklage. Der 38-Jährige wies zudem entschieden die Anschuldigungen zurück.

Seine Ehe mit Elizabeth Chambers scheiterte in jedem Fall nach acht Jahren. Hammer gab zu, untreu gewesen zu sein. Ende Oktober 2024 startete er schliesslich seinen eigenen Podcast und betonte: «Ich war die letzten vier Jahre weg und jetzt bin ich wieder da.» Nun soll auch wieder seine Schauspielkarriere vorangetrieben werden.

Armie Hammer soll wieder mehr als Schauspieler arbeiten

Die Zeitschrift «Variety» zitierte jetzt Aussagen von Armie Hammer, die er in dem Podcast «Your Mom's House» im Gespräch mit Christina Pazsitzy und Tom Segura tätigte. Hammer meinte, dass seine Karriere nach Vorwürfen wie sexuelle Nötigung nun wieder auf Kurs komme. Im vergangenen Jahr trat er in dem Westernfilm «Frontier Crucible» wieder als Schauspieler in Erscheinung.

Hammer betonte, dass ihm Hollywood eine zweite Chance geben würde. «Das Blatt wendet sich, es braucht Zeit», gab er an. Dass es nun langsam wieder für ihn beruflich bergauf gehe, sei «wirklich ermutigend». Neben dem Abschluss der Dreharbeiten zu «Frontier Crucible» habe er zwei weitere Spielfilme in Planung.

Armie Hammer spricht von einem ziemlich vollen Terminkalender

So würde Hammer noch diesen Monat in Kroatien drehen, im Frühjahr sei er auf den Philippinen. Darüber hinaus wäre auch eine potenzielle Fernsehsendung in Arbeit, die vom «Chef eines Studios» genehmigt worden sei. Der Schauspieler erklärte, dass dies passiere, obwohl er immer noch keine Agentur habe, die ihn vertrete. Sein Anwalt würde die Verträge verhandeln.

Hammer sei sogar so beschäftigt, dass er «Jobs ablehnt», betonte er und fügte hinzu: «Mein Terminkalender ist ziemlich voll. Der erste Job, den ich vier Jahre nach dieser Scheisse abgelehnt habe, war das beste Gefühl, das ich je hatte.» In der Vergangenheit arbeitete er mit Filmgrössen wie den Regisseuren David Fincher und Guy Ritchie zusammen.