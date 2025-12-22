recht sonnig
In den 2000ern wurden unzählige Teenager als Charakter in Kinderserien auf Nickelodeon berühmt. Doch während sich andere Kolleginnen und Kollegen zu Weltstars entwickelten, schafften manche den Sprung nicht. Einem ehemaligen Schauspieler muss in einer Notlage nun sogar von seinen Fans geholfen werden.
Anika Jany / watson.de

Er wurde mit «Neds ultimativer Schulwahnsinn» weltbekannt und war nicht mehr aus dem Nickelodeon-Kosmos wegzudenken: Die Rede ist von Tylor Chase. Doch jetzt scheint der Kinderschauspieler obdachlos zu sein.

Auf Social Media viral gegangene Aufnahmen und Videos zeigen den mittlerweile 37-Jährigen auf der Strasse. Nun wollen Fans und ehemalige Kolleg:innen dem Ex-Kinderstar wieder auf die Beine helfen.

Tylor Chase obdachlos und verwahrlost in viralem Video

Tylor Chase war früher ein bekanntes Gesicht bei Nickelodeon. Umso mehr Sorgen machen sich Fans nun wegen eines Videos, in dem man den früheren Kinder-Schauspieler in einem besorgniserregenden Zustand sieht.

Der «Neds ultimativer Schulwahnsinn»-Star soll auf den Strassen von Riverside und Los Angeles ohne festen Wohnsitz leben.

@wonendieo Child star Taylor chase is homeless and living on the streets #new #trending #breakingnews #taylorchase #fyp ♬ original sound - user201466932736

Die Aufnahmen von Chase wurden von einem Influencer gefilmt. Diese verbreiteten sich rasant schnell und führten auf ganz Social Media zu viel Aufsehen.

Besorgte Reaktionen zu Tylor Chases Zustand

Nicht nur Fans äussern sich betroffen zur Obdachlosigkeit von Tylor Chase, sondern auch ehemalige Co-Stars des Schauspielers.

Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee und Lindsey Shaw sprachen in einem Podcast darüber, wie schmerzhaft es sei, einen Freund in einer so schwierigen Situation zu sehen.

Die Ex-Kolleginnen und Ex-Kollegen von Tylor Chase betonten zudem, dass sie alles in ihrer Macht Stehende machen wollen, um dem ehemaligen Schauspieler zu helfen.

Spendenaktion für Tylor Chase eingestellt

Nach der Verbreitung des Videos richteten Fans eine «GoFundMe»-Spendenaktion für den Kinderstar ein. Dabei kamen umgerechnet knapp 1000 Euro zusammen, bevor die Mutter von Tylor Chase die Initiative einstellte.

Der Grund: Der Schauspieler brauche nicht unbedingt Geld, sondern vor allem medizinische Betreuung und langfristige Unterstützung, wie die Mutter laut «Kleine Zeitung» sagte.

Das Problem sei zudem, dass ihr Sohn nicht gut mit der finanziellen Zuwendung umgehen könne und dafür am besten professionelle Hilfe brauche.

Chase soll Berichten zufolge mit mentalen Gesundheitsproblemen zu kämpfen haben, darunter auch eine bipolare Störung.

