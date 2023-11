Thomas Gottschalk und Heidi Klum in der Sendung «Wetten, dass..?» im Jahr 2011. Bild: www.imago-images.de

«Immer noch angepisst» – wieso Gottschalk ein angespanntes Verhältnis zu Heidi Klum hat

1992 verhalf Thomas Gottschalk Heidi Klum zu ihrer Karriere. Heute, über 30 Jahre später, ist das Model aber nicht mehr gut auf den Talkmaster zu sprechen.

Agnes Wetzel / t-online

Eigentlich verband Thomas Gottschalk und Heidi Klum immer ein gutes Verhältnis. Nachdem der Moderator die damals noch unbekannte Teenagerin 1992 bei dem Modelwettbewerb «Model 92» entdeckt hatte, startete für sie eine erfolgreiche Karriere. Heute zählt sie zu den berühmtesten und erfolgreichsten Stars weltweit. Im Laufe der Jahre trafen die «Germany's Next Topmodel»-Jurorin und ihr Entdecker immer wieder aufeinander, ihre Beziehung war stets gut – bis 2019, erzählt Thomas Gottschalk jetzt.

2019 passierte etwas, was Heidi Klum dem 73-Jährigen immer noch übel nimmt, verrät er in seinem Podcast «Die Supernasen». Thomas Gottschalk war zu Gast beim GNTM-Finale, dort sagte er allerdings etwas, was der Modelmama gar nicht gefiel. «Ich habe bei Heidi Klum sowieso verschissen. Ich habe sie ja entdeckt, aber das ist sowieso vergessen. Sie ist immer noch angepisst, weil ich mal bei ihrem Topmodel-Finale eingeladen war und gesagt habe, ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag», erinnerte er sich.

«Das nimmt sie mir heute noch übel»

Die Veranstaltung war nicht nur äusserst laut und bunt, sondern auch mit dem Sound gab es offenbar Probleme. Darum verstand Thomas Gottschalk nichts, so der Entertainer. «Deswegen habe ich gesagt: ‹Ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag, weil da auch so ein Geschrei ist.› Aber das hat sie mir übelgenommen, das nimmt sie mir heute noch übel.»

Als Thomas Gottschalk Heidi Klum berühmt machte, war er selbst schon längst eine grosse Nummer im Showgeschäft. Seine Karriere begann in den Siebzigerjahren erst beim Radio, anschliessend fasste er mit «Wetten, dass..?» und anderen Unterhaltungsformaten im TV Fuss und gilt inzwischen als eine der bedeutendsten Fernsehgrössen seiner Zeit.

