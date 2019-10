Leben

Armer Kanye! Seine Kim ist zu sexy für ihn und seine Seele



Armer Kanye! Seine Kim ist zu sexy für ihn und seine Seele, er will das alles nicht mehr

Das nennt man einen echten Paradigmenwechsel! In der jüngsten Folge von «Keeping Up With the Kardashians» beschwert sich Kanye West lauthals: «Du bist meine Frau! Und es betrifft mich, wenn Fotos von dir zu sexy sind!» Und wieso? Weil er sich in einer «Transition» befände, einer Übergangsphase. Aber von was zu was? Von Ex-Pimp zu Neoprüdianer?

Konkret gehts um dieses Kleid hier, das Kim am 6. Mai zur grossen Kostümgala des Metropolitan Museum of Art in New York trug.

Das Kleid soll ausdrücken, dass Kim nackt aus irgendeinem Tümpel gefischt worden ist und jetzt Wasser von ihrem beliebten Leib runtertröpfelt.

Bild: Evan Agostini/Invision/AP/Invision

Ganze acht Monate lang wurde an dem Kleid gearbeitet! Und jetzt das!

Bild: Charles Sykes/Invision/AP/Invision

Früher, sagt Kanye, sei er ein Rapper gewesen, der von den Girls halt eine gewisse Nacktheit erfordert habe. Auch von seiner Frau. Die habe auch so aussehen müssen wie die Girls in seinen Videos. «Ich realisierte nicht, dass sich dies auf meine Seele, meinen Geist auswirkt!»

Kim früher, in Kanyes «Bound»-Video

«Ein Korsett ist eine Art Unterwäsche, es ist heiss, aber für wen ist es heiss?», wettert Kanye weiter. «Du hast mich zu dieser sexy Person voller Selbstbewusstsein aufgebaut!», antwortet Kim dem scheinheiligen Kanye, «du magst dich in einer Übergangsphase befinden, das heisst nicht, dass ich die mit dir teile!»

Kim früher, unterwäschig unterwegs Bild: SPLASH NEWS DUKAS

Voilà, der Konflikt im O-Ton Video: YouTube/Entertainment Tonight

Tja. Und jetzt? Nichts. Ein umfallender Sack Reis ist spannender als diese Meldung hier ...

Gehabt euch wohl, ihr Lieben, Charmanten, Puffreis-Dekorationskörnchen unserer Tage und zieht einfach an, was ihr wollt. Und Wählen nicht vergessen!

(sme)

