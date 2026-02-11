People-News

Paar-Gerüchte brodeln: Dieses Schweizer Model war mit Orlando Bloom am Super Bowl

Mehr «Leben»

Beim jährlichen Super Bowl geht es längst nicht mehr nur um den Sport. Der Mega-Football-Event ist mittlerweile auch zum Schaulaufen der Stars geworden – und die Boulevardpresse schaut jeweils genau hin. Dieses Jahr fand sie unter anderem eine neue Frau an der Seite von Schauspieler Orlando Bloom: eine Schweizerin.

Wie die Daily Mail schreibt, handelt es sich um Luisa Laemmel. Die gebürtige Zürcherin ist 28 Jahre alt und lebt mittlerweile in New York, wo sie als Model den Durchbruch geschafft hat. Wie die Bild-Zeitung schreibt, war sie etwa schon für Calvin Klein und L’Oréal auf dem Laufsteg. Zuvor studierte sie gemäss dem Blick in England Psychologie. Laut ihrer Agentur engagiert sie sich auch heute noch für Themen wie Mental Health, Psychologie, Philosophie und Wissenschaft.

Auf Bildern der «Daily Mail» ist zu sehen, wie die beiden Arm in Arm das Stadion nach dem Spiel verlassen haben. Sie seien den ganzen Abend lang sehr vertraut gewesen, so ein Augenzeuge gegenüber der Boulevardzeitung. Ob die beiden ein Paar sind, bleibt vorerst unklar – weder Bloom noch Laemmel haben sich bislang zu den Berichten geäussert.

Orlando Bloom gehört zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Der Brite, 48-jährig, erlangte durch seine Rollen als Legolas in der Herr-der-Ringe-Trilogie und als Will Turner in der Pirates-of-the-Caribbean-Reihe internationale Bekanntheit. Er hat Kinder aus seinen früheren Ehen mit Model Miranda Kerr und Sängerin Katy Perry. (dab)