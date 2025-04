Um Harry Styles gibt es seit Monaten viele Spekulationen. Bild: keystone

People-News

Harry Styles soll «heimlich» neues Album in Berlin aufnehmen



Schon seit Monaten gibt es immer wieder Gerüchte, dass Harry Styles der deutschen Hauptstadt einen Besuch abstatten würde. Bisher gab es aber keine Beweise dafür. Nun berichtet eine Quelle, dass an den Berlin-Besuchen tatsächlich etwas dran ist.

Imke Gerriets / watson.de

Mehr «Leben»

Harry Styles, der einst aus der Castingband One Direction hervorging, zählt zu den erfolgreichsten Popstars überhaupt. Nachdem sich die Gruppe trennte, startete er seine Solokarriere und wird von Fans auf der ganzen Welt gefeiert. So natürlich auch in Deutschland. Anfang des Jahres kursierte bereits auf Tiktok ein hartnäckiges Gerücht, dass der Weltstar im berühmten Berliner Club Berghain gefeiert haben soll.

Der 31-Jährige selbst teilt schon länger keine Aufnahmen mehr von sich oder gibt auf Social Media Einblicke in sein Leben. Dafür wollen verschiedene Personen wissen, dass er in der Hauptstadt wäre.

So soll er nicht nur im Berghain, sondern auch im Mauerpark oder an einem Hotel gesichtet worden sein. Belege dafür gibt es keine. Nun berichtet aber eine englische Zeitung, dass an den hartnäckigen Spekulationen tatsächlich etwas dran sei.

Harry Styles in Berlin auf geheimer Mission

Zuletzt gab es auf Social Media ebenfalls Überlegungen dazu, ob womöglich zwei bis drei Doubles für Harry Styles im Einsatz wären, um Leute womöglich abzulenken. Derweil will jetzt die «Sun» wissen, dass der Sänger in Berlin heimlich ein neues Album aufgenommen habe. «Harry Styles scheint sich für sein viertes Studioalbum von David Bowie inspirieren zu lassen – und geht nach Berlin», heisst es.

Die Pop-Legende nahm einst in der Hauptstadt drei Platten auf. Jetzt wäre Harry Styles in Berlin gesichtet worden, wie er Zeit mit dem britischen Produzenten Kid Harpoon verbracht habe, wird angegeben. Die beiden arbeiteten schon an seiner jüngsten Nummer-1-Platte «Kid Harpoon» zusammen, die 2022 veröffentlicht wurde.

Interesse an dem Popstar ist ungebrochen

Laut des Berichts geht es für die beiden musikalisch also gemeinsam weiter. Die «Sun» weist darauf hin, dass dies durchaus Sinn ergeben würde, da sich die Europazentrale von Sony Music in Berlin befinden würde. Ein Insider merkt zudem an: «Harry wollte sich nach 'Harry's House' und seiner grossen Welttournee eine Auszeit nehmen.»

Und weiter: «Jetzt ist er damit beschäftigt, seine nächste Platte fertigzustellen, und wie bei Bowie scheint Berlin die Stadt zu sein, die ihn inspiriert.» Die Quelle sagt zudem: «Harry liebt es, wenn seine Taten von einem Geheimnis umgeben sind.» So sei Bowie früher ebenfalls gewesen.

Der Insider meint abschliessend: «Das Interesse an Harrys nächstem Projekt ist riesig und sein Team freut sich schon sehr darauf, es der Welt vorzustellen.» Damit könnte an den Spekulationen in der Tat etwas dran sein, dass zuletzt ebenfalls wieder Fans Harry Styles in Berlin entdeckt haben wollen.