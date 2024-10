People-News

Justin Timberlake sagt Konzert wegen Verletzung ab – kurz vor Einlass

Justin Timberlake ist verletzt. Bild: keystone

Justin Timberlake (43) hat sein für Dienstagabend (Ortszeit) geplantes Konzert in der US-Stadt New Jersey kurzfristig abgesagt. In einem Instagram-Beitrag am Abend bat er seine Fans um Entschuldigung.

Grund sei «eine Verletzung, die mich vom Auftreten abhält», schrieb der Popstar. Nach Angaben des «Billboard»-Magazins wurde der Post erst kurz vor dem eigentlichen Einlass in der Konzerthalle in New Jersey veröffentlicht.

Er selbst sei «so enttäuscht», arbeite aber daran, so schnell wie möglich einen neuen Termin für das Konzert zu finden. «Ich verspreche, es wieder bei euch gutzumachen und euch die Show zu geben, die ihr alle verdient habt», hiess es im Post des «Cry Me A River»-Sängers.

Details zu seiner Verletzung gab er nicht an. Für die nächsten im Rahmen seiner «Forget Tomorrow World Tour» geplanten Konzerte in Philadelphia am Freitag und in Washington am Sonntag waren laut Timberlakes Website weiterhin Tickets erhältlich. (sda/dpa)