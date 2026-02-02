Heidi Klum trägt ein Kleid von Marina Hoermanseder. Bild: Keystone

Heidi Klum sorgt für Aufsehen, Justin Bieber fast nackt – die Looks der Grammy Awards

Am 1. Februar wurden die Grammy Awards zum 68. Mal verliehen. Neben politischen Äusserungen sorgten vor allem die spektakulären Looks der Stars für Aufsehen.

Kendra Kotas

Heidi Klum erschien in einer Kreation der österreichischen Designerin Marina Hoermanseder, die auch regelmässig in Klums Show «Germany's Next Topmodel» auftritt. Chappell Roan sorgte mit ihrem Nippelkleid für Schlagzeilen: Das Kleid war lediglich an ihren Brüsten befestigt.

Auch Justin Bieber sorgte mit einem Nacktauftritt für Aufsehen. Bei seiner Gesangseinlage trug er lediglich Unterhosen und Socken.

