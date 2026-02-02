freundlich
Grammys 2026: Das sind die Looks der Stars

Heidi Klum arrives at the 68th annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 1, 2026, in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Heidi Klum
Heidi Klum trägt ein Kleid von Marina Hoermanseder.Bild: Keystone
People-News

Heidi Klum sorgt für Aufsehen, Justin Bieber fast nackt – die Looks der Grammy Awards

Am 1. Februar wurden die Grammy Awards zum 68. Mal verliehen. Neben politischen Äusserungen sorgten vor allem die spektakulären Looks der Stars für Aufsehen.
02.02.2026, 11:0902.02.2026, 11:54
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Heidi Klum erschien in einer Kreation der österreichischen Designerin Marina Hoermanseder, die auch regelmässig in Klums Show «Germany's Next Topmodel» auftritt. Chappell Roan sorgte mit ihrem Nippelkleid für Schlagzeilen: Das Kleid war lediglich an ihren Brüsten befestigt.

Auch Justin Bieber sorgte mit einem Nacktauftritt für Aufsehen. Bei seiner Gesangseinlage trug er lediglich Unterhosen und Socken.

Alle weiteren Looks findest du hier.

1 / 24
Grammys 2026

Bad Bunny wird für das beste Album, sein Werk «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», ausgezeichnet. Es ist komplett auf Spanisch.
quelle: keystone / chris pizzello
«F*** ICE»: Die Grammys werden politisch – die 5 wichtigsten Punkte zur Gala
