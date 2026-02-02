Cher sorgt bei den Grammys für Verwirrung – und ruft einen Toten als Sieger aus

Musik-Ikone Cher hat bei den Grammys in Los Angeles mit ihren Auftritt für Verwirrung gesorgt. Die 79-Jährige wurde zunächst auf die Bühne geboten, um eine Ehren-Auszeichnung zu erhalten. Danach wollte sie die Bühne wieder verlassen – dabei war offenbar geplant, dass sie die Auszeichnung für die beste Aufnahme des Jahres überreichen sollte. Erst nach einem Aufruf von Moderator Trevor Noah, sie solle doch auf der Bühne bleiben, kehrte Cher zurück.

Cher will die Bühne frühzeitig verlassen: Video: watson/x

Auch bei der folgenden Preisverleihung schien die Musikerin aber verwirrt. So zögerte sie zunächst, den Sieger vorzulesen, der auf einer Karte stand, welche sie in der Hand hielt. «Man hat mir gesagt, dass er auf einem Prompter gezeigt wird», so Cher daraufhin, was im Publikum für Lacher sorgte. Danach kündigte sie an:

«Oh, der Grammy geht an Luther Vandross!»

Damit machte sich im Saal erneut Verwirrung und Gelächter breit – denn der Musiker Luther Vandross ist bereits seit 21 Jahren tot. Chers Verwirrung dürfte dadurch entstanden sein, dass der eigentliche Gewinner Kendrick Lamar für seinen Song «luther» ausgezeichnet wurde, der nach Vandross benannt ist und einen teil von dessen Musik dafür benutzt. Einige Sekunden später realisierte Cher ihren Fehler und korrigierte sich.

Cher ruft Luther Vandross zum Sieger aus: Video: watson/x

Die Grammys, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt gehören, wurden in diesem Jahr zum 68. Mal verliehen. Rund 13'000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger. (dab/dab)