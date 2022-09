People-News

So elegant zeigten sich die Stars auf dem roten Teppich der Emmy Awards

Glitzer, Glamour und jede Menge Gewinner, die einen Emmy abstaubten. Wir zeigen die schönsten Looks des Abends.

Alle Jahre wieder werden die Emmys vergeben. Dieses Jahr blieben grosse Überraschungen aus – wenn du wissen möchtest, wer was gewonnen hat, erhältst du hier einen Überblick über die Preisverleihung.

Falls du lieber einfach Bildli anschaust, zeigen wir dir unterdessen, was die Stars getragen haben:

Christina Ricci

Bild: Getty

Christina Ricci, die im neuen Netflix-Streifen «Wednesday» zu sehen sein wird, trug ein Fendi Couture Kleid mit passender Clutch.

Zendaya

Bild: Getty

Zendaya erschien auf dem roten Teppich in einem schwarzen, bodenlangen Kleid des Designers Valentino. Sie gewann den Preis für die beste Drama-Hauptdarstellerin in der Serie «Euphoria».

Mehr zu den Emmys: Erster Preis im Showbusiness winkt: Barack Obama für einen Emmy nominiert

Phil Dunster

Bild: Getty

Schauspieler Phil Dunster wurde für die Fernsehserie «Ted Lasso» für einen Emmy nominiert. Auf dem roten Teppich trug er ein dunkelrotes Sakko.

Reese Witherspoon

Bild: Getty

Reese Witherspoon trug ein Kleid von Armani Privé und Schmuck von Tiffanys & Co. Sie war nominiert für die Drama-Serie «The Morning Show».

Natasha Rothwell

Bild: Getty

Ebenfalls in Rot erschien diese Dame zur Preisverleihung: Natasha Rothwell war nominiert als «Beste Nebendarstellerin» für die Mini-Serie «The White Lotus».

Kaley Cuoco

Bild: Getty

Kaley Cuoco betrat den roten Teppich in einem pinken Kleid – mitsamt Blumenprint und Tüll erinnerte sie an eine Primaballerina. Sie war in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin» für die Comedy-Serie «The Flight Attendant» nominiert.

Chrissy Teigen und John Legend

Bild: Getty

Chrissy Teigen und ihr Ehemann John Legend waren ebenfalls zu Gast und liessen sich auf dem roten Teppich mit Babybauch ablichten. Meine ich bloss, oder sehen sich die beiden mit jedem neuen Kind noch ein bisschen ähnlicher?

Lily James

Bild: Getty

Die «Pam & Tommy»-Darstellerin wurde nominiert als «Beste Hauptdarstellerin in Miniserie/ Fernsehfilm». Zur Verleihung trug sie Atelier Versace.

Lizzo

Bild: Getty

Die Sängerin erschien zur Emmy-Verleihung in einem besonders auffälligen Look. Mit ihrer Sendung «Lizzo's Watch out for the big Grrrls» gewann sie den Emmy für das «Beste Competition-Programm».

Elle Fanning

Bild: Getty

Elle Fanning war nominiert als «Beste Hauptdarstellerin» für die Comedy-Serie «The Great». Ihr Kleid wurde entworfen von der Designerin Sharon Long, die in der Serie auch die Kostüme designt hat.

(anb)