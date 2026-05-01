People-News

«Walk of Fame»-Sterne für Emily Blunt und Stanley Tucci

Mehr «Leben»

Stanley Tucci und Emily Blunt dürfen sich über ihren Stern am «Walk of Fame» freuen. Bild: keystone

In der Modewelt-Satire «Der Teufel trägt Prada 2» sind Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) Seite an Seite zu sehen. Zusammen wurden sie nun vor jubelnden Zuschauern in Hollywood verewigt. Auf dem «Walk of Fame» im Herzen der Filmmetropole enthüllten die beiden Schauspieler ihre Sternenplaketten. Dabei wurden sie von Stars wie Meryl Streep, Matt Damon, Robert Downey Jr. und Dwayne Johnson angefeuert.

«Mir fallen keine zwei Personen ein, die es mehr verdient hätten, auf diesem Wahrzeichen verewigt zu werden, um jungen Künstlern Hoffnung zu machen», zollte Damon (55) Tribut. Vor 36 Jahren sei er zusammen mit Ben Affleck nach Hollywood gezogen und habe die Namen von Stars auf dem Bürgersteig bewundert.

Streep (76), die in «Der Teufel trägt Prada 2» die gefürchtete Miranda Priestly spielt, überschüttete beide Co-Stars mit Lob. «Es ist unmöglich, Stanley Tucci nicht zu lieben», schwärmte die Oscar-Preisträgerin.

Kollegen und Verwandte

Blunt und Tucci sind nicht nur Co-Stars, sondern auch miteinander verwandt. Tucci («Konklave», «Die Tribute von Panem – The Hunger Games») ist seit 2012 mit der Literaturagentin Felicity Blunt, der älteren Schwester der Schauspielerin, verheiratet. Emily Blunt brachte ihren Ehemann John Krasinski, der auch Schauspieler und Regisseur ist, zu der Feier mit.

«Wir verbringen ohnehin schon viel zu viel Zeit miteinander, und nun wird es noch mehr Zeit zusammen sein, während Leute auf uns herumtreten», witzelte Blunt in ihrer Dankesrede über den benachbarten Stern ihres Schwagers. Die Schauspielerin, die zuletzt in dem Sportdrama «The Smashing Machine» an der Seite von Dwayne Johnson mitspielte, war 2024 mit ihrer Nebenrolle in dem preisgekrönten Drama «Oppenheimer» für einen Oscar nominiert.

Seltene Doppel-Ehrung

Doppel-Ehrungen auf dem «Walk of Fame» sind selten. So wurden etwa 2021 die «Love Story»-Stars Ali MacGraw und Ryan O'Neal zusammen gefeiert. Goldie Hawn und Kurt Russell erhielten 2017 zwei Sternenplaketten nebeneinander. 2012 enthüllten die Schauspielerin Felicity Huffman und ihr Ehemann und Kollege William H. Macy gemeinsame Sterne. (sda/dpa)