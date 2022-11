People-News

«Power Rangers»-Star Jason David Frank ist tot

Er war der grüne Power Ranger, wurde mit seiner Rolle als Tommy Oliver zum Star einer riesigen Fangemeinde. Jetzt ist Jason David Frank gestorben. Das berichtet das US-amerikanische Promimagazin "TMZ" unter Berufung auf Franks Managerin Justine Hunt. Der Schauspieler wurde nur 49 Jahre alt.

Laut Hunt sei der Schauspieler im US-Bundesstaat Texas gestorben. TMZ schreibt ausserdem, es handle sich laut direkten Quellen um einen Suizid. «Bitte respektieren Sie die Privatsphäre seiner Familie und Freunde in dieser schrecklichen Zeit, in der wir mit dem Verlust eines so wunderbaren Menschen fertig werden müssen», bat seine Managerin und ergänzte: «Er hat seine Familie, Freunde und Fans sehr geliebt. Er wird wirklich vermisst werden.»

Sein Durchbruch

Hierzulande wird Jason David Frank vor allem Fans der «Power Rangers»-Serie ein Begriff sein. Diese lief Mitte der Neunziger in drei Staffeln und mehr als 145 Folgen auf RTL, 1996 wurde sie eingestellt. Als Tommy Oliver mimte Frank den grünen Helden, war in den Geschichten zentraler Bestandteil der Handlung.

Doch während der «Power Rangers»-Serie, in der Frank wie alle anderen seiner Kompagnons von Kopf bis Fuß maskiert war, wechselte er ab und zu die Farben. Auch als weisser Ranger zeigte er seine Kung-Fu-Fähigkeiten auf dem Bildschirm. Eine Fähigkeit, die er nicht nur schauspielerte. Auch im echten Leben widmete sich der gebürtige Kalifornier dem Kampfsport. Jason David Frank war professioneller Kämpfer in Mixed Martial Arts (MMA).

Nun hinterlässt Frank nicht nur zahlreiche Fans auf der ganzen Welt, seine Familie und Freunde – auch seine vier Kinder trauern um den «Power Rangers»-Star. Hinterlassen wird er drei Kinder aus seiner ersten Ehe, die beiden Söhne Hunter und Jacob sowie die Tochter Skye. Mit seiner zweiten Frau bekam er zudem noch die Tochter Jenna.

(t-online, anb)