Taylor Swift hat sich mit Travis Kelce verlobt

Swifties ausser Rand und Band: Pop-Ikone und Sängerin Taylor Swift hat sich mit ihrem Partner Travis Kelce verlobt. Dies verkündete das Paar über einen gemeinsamen Instagram-Post.

Unter dem Post schrieb das Paar «Your English teacher and your gym teacher are getting married», zu deutsch etwas «eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten». Für den Promiklatsch-Banausen könnte das so klingen, als hätten die beiden normale Jobs und wären normale Menschen – doch weit gefehlt.

Sind sie nicht schnusig, die beiden? Bild: instagram

Taylor Swift ist eine der kommerziell erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten; Travis Kelce spielt professionell American Football bei den Kansas City Chiefs. Das Vermögen der «Shake it off»-Sängerin wurde von Forbes auf 1,6 Milliarden US-Dollar beziffert, was leicht über dem durchschnittlichen Vermögen einer Englischlehrerin liegen dürfte.

Swifts und Kelces Beziehung begann im Sommer 2023, wurde schnell öffentlich. Sie zeigten sich bei zahlreichen gemeinsamen Auftritten und bekundeten ihre Liebe öffentlich – etwa bei Konzerten von Swifts Rekordtour oder beim Super Bowl der Nordamerikanischen Footballliga NFL.

(cpf, mit Material der sda)