Auch «Benissimo» feiert 2022 ein Revival

Grund zur Freude bei Beni Thurnheer Bild: Keystone

Die Unterhaltungsshow «Benissimo» mit Beni Thurnheer wird im Herbst als einmaliges Event noch einmal auf SRF zu sehen sein. Details zum Spielkonzept sollen später kommuniziert werden.

Neben einem Wiedersehen mit Beni Thurnheer als Moderator würden am 15. Oktober 2022 auch die farbigen Kugeln, die Tanz- und Sketch-Truppe Friends und «tolle Showacts» in Erscheinung treten, erklärte Reto Peritz, Leiter Unterhaltung bei Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), am Montag auf Anfrage gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Beni Thurnheer Bild: severin bigler

Swisslos werde aber nicht mit von der Partie sein. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Zuerst hatte Blick Online über das Comeback berichtet.

«Benissimo» lief auf SRF von 1992 bis 2012. Die Show zählte zu den erfolgreichsten regelmässig ausgestrahlten Sendungen des Schweizer Fernsehens. Seit dem Start wurde sie von über 100 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen.

Nach dem grossen Erfolg der Neuauflage von «Wetten, dass...?» im November 2021 gibt es für das SRF-Publikum auch in diesem und im nächsten Jahr wieder je eine Ausgabe der Show mit Moderator Thomas Gottschalk. Wettvorschläge können ab sofort eingereicht werden, wie dem SRF-Newsletter vom Montag zu entnehmen ist. Informationen zum Austragungsort und ein Sendedatum sollen in den kommenden Monaten folgen. (aeg/sda)