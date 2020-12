Dwayne The Rock Johnson teilte heute auf Instagram seine persönliche Trauer um seinen Mentor Pat Patterson mit. «Hatte heute Morgen einen schwierigen Telefonanruf, mir wurde mitgeteilt, dass unser Familienmitglied, mein Wrestling-Mentor und meine Vaterfigur Pat Patterson gestorben ist.»

Patterson habe ihn von Anfang an begleitet. Er habe die Wrestling-Grösse Vince McMahon angerufen und gesagt: «Vince, du musst diesen Jungen im Ring anschauen.» Daraufhin sei The Rock nach Texas geflogen und habe dort seinen ersten professionellen Wrestling-Kampf ausgetragen. «Der Rest ist Geschichte», schreibt Dwayne Johnson auf Instagram.

Patterson war ein kanadischer Wrestler. Er war der erste Champion des damals neu gegründeten WWF (heute WWE). Nach seiner Karriere als Sportler trat er ab 1984 als Berater der Wrestling-Bubble in Erscheinung und outete sich 2014 als homosexuell.

Er verstarb mit 79 an einer Krebserkrankung. Zum Schluss seines Posts zitiert The Rock Pats Lieblingssong von Sinatra: