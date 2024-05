Diese beiden Rapper haben Beef: Kendrick Lamar (links) und Drake (rechts). Bild: keystone

People-News

Drake antwortet auf heftige Vorwürfe zu möglicher Tochter von Kendrick Lamar

Felix Seitzer / watson.de

Mehr «Leben»

Es ist der grösste Beef seit Tupac und Biggie: Seit Wochen liefern sich die Rapper Drake und Kendrick Lamar einen Schlagabtausch, indem mittlerweile die halbe Rapszene involviert ist. In der vergangenen Woche folgte fast täglich Disstrack auf Disstrack. Die gegenseitigen Vorwürfe werden immer heftiger.

Am Wochenende ist der Beef so richtig eskaliert. Auf «Family Matters» wirft Drake Kendrick häusliche Gewalt gegen seine Freundin Whitney Alford vor und behauptet, dass dessen Manager der eigentliche Vater eines seiner Kinder sei.

Auch Kendrick hielt sich auf den Tracks «Meet the Grahams» und «Not Like Us» nicht mit heftigen Anschuldigungen zurück: Der Kanadier sei drogen-, sex- und glücksspielsüchtig. Ausserdem habe er eine Tochter, von der die Öffentlichkeit nichts wissen dürfte.

Der heftigste Vorwurf: Drake und sein Camp seien Pädophile. Dies rappt er in einem Song. In der Nacht auf Montag hat Drake nun mit einem Track geantwortet. Darin deutet er an, Kendrick bewusst in die Irre geführt zu haben.

Drake liefert sich seit Wochen einen Schlagabtausch mit Kendrick Lamar. Bild: AP Invision

Drake kontert krasse Vorwürfe

Auf dem Song «The Heart Part 6» setzt sich Drake mit den krassen Vorwürfen auseinander. Der Song-Titel ist eine Anspielung auf die «Heart»-Reihe von Kendrick, die in den letzten Jahren seine Album-Releases begleiteten.

Drake behauptet, seinen Gegner mit falschen Informationen zur vermeintlichen Tochter gefüttert zu haben. Sein Camp habe sogar überlegt, dem Kind einen falschen Namen und Aufenthaltsort zu geben, Kendrick würde ohnehin keine Nachforschungen betreiben.

Auch die Pädophilie-Vorwürfe adressiert der Kanadier: «Only fuckin' with Whitneys, not Millie Bobby Browns/ I'd never look twice at no teenager». Er spielt damit auf seine Freundschaft mit der Schauspielerin an, die sie 2018 in einem Interview erwähnte – damals war Brown 14 Jahre alt. Mit Whitney meint er Kendricks Freundin.

Kendrick Lamar teilt mit heftigen Vorwürfen gegen Drake aus. Bild: keystone

Drake fordert Kendrick auf, bei den Fakten zu bleiben. Eine Antwort von Kendrick dürfte nicht lange auf sich warten lassen. Er hat wiederholt Andeutungen gemacht, dass er noch weitere Tracks in der Pipeline hat. Nach «Family Matters» von Drake veröffentlichte er den Konter «Meet the Grahams» gerade einmal 20 Minuten später.

Rapper-Ranking als Auslöser des Beefs

Alles begann Ende letzten Jahres, als J. Cole auf einem Song sich, Drake und Kendrick als die «Big 3» des Rapgames bezeichnete. Kendrick war offensichtlich anderer Meinung, wie er im März auf dem Song «Like That», klarmachte: «Motherfuck the big three/ it's just big me». Der Song stieg an die Spitze der US-Charts.

Mitte April reagierte Drake mit den Songs «Push Ups» und «Taylor Made Freestyle», in denen er sich über Kendricks Körpergrösse lustig macht und ihm vorwirft, er würde sich nicht trauen, in derselben Woche wie Taylor Swift zu releasen. Kendrick antwortete mit «Euphoria» und «6:16 in LA» und warf Drake vor, ein schlechter Vater zu sein und sich Schönheitsoperationen unterzogen zu haben.