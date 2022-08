People-News

Hollywoodstar Jane Fonda bereut Schönheitsoperationen: «Möchte nicht deformiert aussehen»

Die 84-Jährige steht dazu, bei ihrem Aussehen nachgeholfen zu haben. Rückblickend würde Jane Fonda allerdings einiges anders machen.

Als Fantasy-Pin-up «Barbarella» wurde sie 1968 mit dem gleichnamigen Film zum Sexsymbol, in den Achtzigern mit ihren Aerobic-Videos zur Fitnessikone. Und mit fast 85 Jahren zählt Jane Fonda noch heute zu den gefragtesten Stars Hollywoods. Dass bei ihrer Schönheit nicht nur die Natur am Werk war, daraus machte die Schauspielerin nie ein Geheimnis.

Jane Fonda findet, nach Schönheitsoperationen würde man zum Teil «furchtbar» aussehen. Bild: keystone

Auch in einem neuen Interview mit «Vogue» spricht sie nun ganz offen über ihre Erfahrungen mit Schönheitsoperationen und gibt zu, vor allem ihre Eingriffe im Gesicht zu bereuen. «Ich hatte ein Facelifting und habe damit aufgehört, weil ich nicht deformiert aussehen möchte», erzählt Jane Fonda und betont: «Ich bin nicht stolz darauf, dass ich eines hatte.»

«Man kann süchtig danach werden»

Rückblickend würde der «Grace & Frankie»-Star einiges anders machen und warnt sogar vor solchen Veränderungen im Gesicht. «Ich gebe es zu und ich sage nur, man kann süchtig danach werden. Macht es nicht weiter.» Viele Frauen würden den Bezug zu ihrem natürlichen Äusseren komplett verlieren und «furchtbar» aussehen, so die 84-Jährige.

Jane Fonda in einem Aerobic-Video. Bild: AP

Sie selbst verwende heute nicht mehr so viel Energie auf ihr Gesicht. «Ich gebe nicht viel Geld für Gesichtscremes oder so etwas aus», berichtete Jane Fonda. Ihre Schönheitstipps beschränken sich auf einen gesunden Lebensstil und gute Laune: «Ich sorge dafür, dass meine Haut Feuchtigkeit hat, ich schlafe, ich bewege mich, ich bleibe der Sonne fern und ich habe gute Freunde, die mich zum Lachen bringen.»

Gesundheit wichtiger als Alter

Mit ihrer Ehrlichkeit wolle Fonda vor allem jungen Leuten die Angst davor nehmen, älter zu werden. «Was zählt, ist nicht das Alter, diese chronologische Nummer. Was zählt, ist die Gesundheit.» Sie sei froh, dass sie ihren Körper so gut trainiert hat, so die ehemalige Fitnessikone.

«Mit zunehmendem Alter erkennt man, wie wichtig das ist. Ich meine, jeden Tag, wenn ich aus einem Auto steige, danke ich den Göttinnen, dass ich starke Oberschenkel habe – dass ich trainiert habe, um starke Oberschenkel zu behalten.» Auch heute mache sie noch Workouts, allerdings sehr, sehr langsam.

