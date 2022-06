People-News

OMG! Keanu Reeves soll seiner Liebsten einen Antrag gemacht haben

Keanu Reeves und seine Freundin Alexandra Grant waren gemeinsam auf dem roten Teppich – und schienen verliebt wie eh und je. Jetzt gibts Gerüchte über eine mögliche Verlobung.

Am Wochenende staunten die Fotografen am roten Teppich der Gala des Museum of Contemporary Art in Los Angeles nicht schlecht: Keanu Reeves war in Begleitung seiner Partnerin Alexandra Grant. Das ist ein äusserst seltener Anblick, denn der Matrix-Star und seine Angebetete hatten erst einen einzigen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich.

2019 zeigte sich das Paar das erste Mal gemeinsam öffentlich – und das, nachdem Keanu Reeves 20 Jahre lang als designierter Single gelebt hatte. Seither waren die beiden an keinem offiziellen Event mehr zusammen.

Das Paar bei seinem ersten gemeinsamen Auftritt Bild: keystone.com

Ein Paar sind der Schauspieler und die Künstlerin bereits seit 2018 – sie waren miteinander befreundet, bis daraus Liebe wurde. Auch nach vier Jahren Beziehung strahlen die zwei über beide Ohren – er im dunkelblauen Anzug und sie im leuchtend roten Abendkleid.

Gerüchte um Verlobung

Bei so viel Verliebtheit könnte es ja sein, dass die beiden einen Schritt weiter gehen möchten. Gerüchte über die Verlobung des Hollywood-Paars kommen deshalb wenig überraschend. Wie die «Daily Mail» berichtete, wurde Keanu gesichtet, als er sich in einem Juwelier Diamant-Ringe zeigen liess. Da seine Liebste jedoch einige Tage darauf Geburtstag feierte, könnte es sich auch einfach um ein Geschenk gehandelt haben.

Das «OK! Magazine» lässt sogar vermelden, dass die beiden längst verlobt sind. So soll die 49-Jährige Keanu für Dreharbeiten nach Europa begleitet haben, als dieser realisierte, er wolle nicht mehr ohne sie leben. Eine Quelle soll dem Magazin zudem verraten haben, dass die Schauspielkollegin Sandra Bullock ihre Finger im Spiel gehabt haben soll: In einem Gespräch habe sie Kenau dazu animiert, seiner Alexandra einen Antrag zu machen.

(anb)