Prinz Frederik von Luxemburg mit 22 Jahren an seltener Krankheit gestorben

Prinz Frederik litt an einer seltenen Krankheit. Jetzt ist der Sohn von Robert von Luxemburg im Alter von 22 Jahren verstorben.

Agnes Wetzel / t-online

Bild: instagram/polgfoundation

Erst kürzlich hatte Robert von Luxemburg Sorge um seinen Sohn, Prinz Frederik, geäussert – Grund dafür war eine sogenannte PolG-Mutation, eine seltenen mitochondrialen Krankheit, die 2016 bei dem heute 22-Jährigen diagnostiziert wurde. «Wir kämpfen gemeinsam gegen diese Krankheit», hatte Robert von Luxemburg in dem Interview mit der Zeitung «Luxemburger Wort» noch betont. Kurz danach verstarb Prinz Frederik jedoch.

Auf der Webseite seiner Stiftung gab Robert von Luxemburg die traurige Nachricht bekannt: «Schweren Herzens möchten meine Frau und ich Sie über den Tod unseres Sohnes, des Gründers und Kreativdirektors der POLG Foundation, Frederik, informieren.» Und weiter: «Letzten Freitag, den 28. Februar, am 'Tag der seltenen Krankheit', rief uns unser geliebter Sohn in sein Zimmer, um ein letztes Mal mit ihm zu sprechen. Frederik fand die Kraft und den Mut, sich nacheinander von jedem von uns zu verabschieden.»

«Breites Spektrum an Symptomen»

Nachdem er sich von jedem Familienmitglied verabschiedet habe, «liess er uns alle mit einem letzten Familienwitz zurück». «Selbst in seinen letzten Momenten zwangen ihn sein Humor und sein grenzenloses Mitgefühl dazu, uns mit einem letzten Lachen zu verlassen …, um uns alle aufzuheitern», schrieb der 56-Jährige. Die letzte Frage von Frederik an seinen Vater sei gewesen, ob dieser stolz auf ihn sei.

Die Diagnose bekam Frederik damals mit 14 Jahren. Dabei sei diese Krankheit selbst für Ärzte schwer zu erkennen, da sie ein «breites Spektrum an Symptomen hervorruft». «Bei der PolG-Krankheit handelt es sich um eine genetisch bedingte mitochondriale Störung, die den Körperzellen die Energie entzieht, was wiederum zu fortschreitenden Funktionsstörungen und Versagen mehrerer Organe führt», wurde in der Mitteilung erklärt.

Chancen auf eine Heilung gebe es nicht. «Man könnte es mit einer defekten Batterie vergleichen, die sich nie wieder vollständig auflädt, ständig erschöpft ist und schliesslich an Leistung verliert», schrieb Robert von Luxemburg.

Robert von Luxemburg ist ein Cousin des amtierenden Regenten, dem Fürsten Henri von Luxemburg. Er ist in der Thronfolge auf dem 15. Rang.

