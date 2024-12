Michael Schumacher mit seiner Frau Corinna im Jahr 2003: Der Autorennfahrer war auch begeisterter Skifahrer. Bild: imago-images.de

Vor genau 11 Jahren verunglückte Michael Schumacher – ein folgenschwerer Skitag

Im Dezember 2013 stürzte Michael Schumacher in den französischen Alpen schwer. Der grösste deutsche Rennfahrer ist seither aus der Öffentlichkeit verschwunden. Eine Frage beschäftigt die Fans weiter.

Florian Vonholdt, Andreas Becker / t-online

Ein Artikel von

Der 29. Dezember 2013 verändert das Leben von Formel-1-Legende Michael Schumacher und seiner Familie abrupt und auf dramatische Weise.

«Schumi», wie ihn seine Fans seit jeher nennen, ist mit seiner Frau Corinna und den Kindern Mick und Gina im Skiurlaub in Meribél, Frankreich. Um kurz nach elf Uhr an einem Sonntagmorgen passiert es. «Michael ist bei einem privaten Skitrip in den französischen Alpen auf den Kopf gestürzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und wird medizinisch professionell versorgt», teilt seine Sprecherin Sabine Kehm etwas später mit.

Die Dramatik wird aus diesen Worten nicht klar. Es sind Stunden, in denen es bereits um Leben und Tod für den zweifachen Familienvater geht.

Michael Schumacher bei seinem letzten öffentlichen Auftritt am 17. Dezember 2013 an einer Veranstaltung in Herzogenaurach. Rechts Moderator Kai Ebel. Bild: imago-images.de

Jetzt, elf Jahre später, weiss man: Den Kampf gegen den Tod hat Schumacher gewonnen, seinen Gesundheitszustand aus der Zeit vor dem Unfall jedoch nie wieder erlangt. In der Öffentlichkeit war er seitdem nicht mehr zu sehen. Daher sind viele Fragen rund um den Zustand der deutschen Sportlegende bis heute offen.

Wie geht es dem Formel-1-Star?

Das ist nicht öffentlich bekannt.

Bei dem Unfall erlitt Schumacher ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, lag im Koma. Anfang April 2014 teilte Schumachers Managerin Sabine Kehm mit: «Michael macht Fortschritte auf seinem Weg. Er zeigt Momente des Bewusstseins und des Erwachens.» Mehr ist seither nicht an die Öffentlichkeit gelangt.

Schumacher wurde zur weiteren Rehabilitation aus dem Krankenhaus in Grenoble nach Hause verlegt. Seine Frau Corinna sagte in der Netflix-Doku «Schumacher», die im September 2021 erschien: «Jeder vermisst Michael. Aber Michael ist ja da, anders, aber er ist da, und das gibt uns allen Kraft.»

Wo lebt Michael Schumacher?

Die Familie wohnt auf einem grossen Anwesen in Gland (Schweiz). «Wir leben zu Hause zusammen, wir therapieren, wir machen alles, damit es Michael besser geht und gut geht und dass er unseren Familienzusammenhalt auch einfach spürt», sagt Corinna Schumacher.

Wer hat noch Kontakt zu ihm?

Besuchen dürfen Schumi neben dem engsten Familienkreis nur einige Vertraute, wie etwa Ex-Ferrari-Teamchef Jean Todt (78). Einige aus Schumachers früherem Umfeld haben ihn dagegen nicht mehr gesehen. Sein ehemaliger Manager Willi Weber etwa. Der sagte vor einem Jahr: «Wenn ich jetzt an Michael denke, habe ich leider keine Hoffnung mehr, dass ich ihn noch einmal wiedersehe.» Weber macht sich bis heute Vorwürfe: «Ich hätte Michael im Krankenhaus besuchen müssen.»

Enger Familienfreund: Ex-Ferrari-Teamchef Jean Todt mit Corinna Schumacher (M.) und deren Tochter Gina-Maria bei der Verleihung des Staatspreises des Landes Nordrhein-Westfalen an Michael Schumacher im Juli 2022. Bild: imago-images.de

Werden die Fans ihren Schumi noch einmal in der Öffentlichkeit sehen?

Unwahrscheinlich. Die Familie schirmt ihn seit dem Unfall hermetisch ab – vor Fans und vor Medien. «Es ging immer darum, Privates zu schützen», erklärte der Medienanwalt der Familie Schumacher, Felix Damm, im Oktober 2023 in einem Interview mit dem «Legal Tribune Online».

«Michael hat uns immer beschützt, jetzt beschützen wir Michael», sagt Schumachers Ehefrau Corinna in besagter Netflix-Dokumentation. Darin gab die Familie mit Corinna, Mick und dessen Schwester Gina zum ersten Mal auch Einblicke in das Zusammenleben nach dem Unfall.

