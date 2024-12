Michael (rechts) und Ralf Schumacher auf der eigenen Kartbahn in Kerpen. Bild: imago sportfotodienst

Politiker wollen «Schumi» nicht als Ehrenbürger – Bruder Ralf meldet sich

Michael Schumacher ist nicht nur in Deutschland bekannt. Doch die Politik in Kerpen will den siebenfachen F1-Weltmeister nicht als Ehrenbürger – das macht Bruder Ralf wütend.

Michael Schumacher ist mit seinen Formel-1-Erfolgen neben Lewis Hamilton Rekordhalter. Seine Anfänge machte der frühere Ferrari-Pilot auf einer Kartbahn in Kerpen (Nordrhein-Westfalen). Sein Vater war Pächter. Zudem ging «Schumi» auf die Realschule in Kerpen und heiratete dort auch seine Frau Corinna. In der Stadt wurde viel darüber diskutiert, ob die Rennfahrerlegende zum Ehrenbürger ernannt werden soll. Doch die Politik in Kerpen entschied sich dagegen.

So antwortete Andreas Lipp (SPD) dem «Kölner Stadtanzeiger» auf eine Anfrage, dass es «derzeit keinen Sinn» ergebe, Michael Schumacher zu einem Ehrenbürger zu ernennen. Lipp meinte wohl zudem, dass die Stadt «einfach andere Baustellen» habe. Peter Abels (Grüne) antwortete dem «Stadtanzeiger»: «Wo fängt man bei Ehrenbürgerschaften an, wo hört man auf?»

Axel Schulz ebenso fassungslos

Für Ralf Schumacher sind dies unverschämte Antworten. Er postete auf seinem Instagram-Profil eine Stellungnahme und erklärte aufgebracht: «Das ist typisch Deutschland und unsere Politik. Bei der SPD wundert mich nichts mehr. Leistung ist scheinbar nicht mehr wichtig. Wenn man sich überlegt, was mein Bruder durch seinen Erfolg für Kerpen getan hat, fehlen mir bei sowas einfach nur die Worte.»

Viele Anhänger stimmten Ralf Schumacher zu. So schrieb eine Person: «Unfassbar, Michael hat den Sport in Deutschland gross gemacht und eure Stadt in der ganzen Welt bekannt gemacht.» Eine andere meinte: «Das kann doch nur ein schlechter Witz sein …» Eine weitere Nutzerin meinte: «Michael hat genug für den Rennsport getan, um in jeder deutschen Stadt Ehrenbürger zu sein.»

Onni Schlebusch kommentierte mit: «Der einzige Grund, warum man Kerpen kennt, sind Michael und Ralf Schumacher.» Auch der frühere deutsche Boxer Axel Schulz schrieb: «Unglaublich». (t-online.de/abu)